Жінка-метелик: Наомі Кемпбелл одягнула сукню з "крилами" для вечірки

48-річна супермодель Наомі Кемпбелл приголомшила розкішним вбранням на вечірці CR Fashion Book, яку організували на честь видання Карін Ройтфельд.

Гостями заходу стали супермоделі, серед яких були Наомі Кемпбелл, Карлі Клосс, Шаніна Шейк, Коко Роша та інші.

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Найяскравіше виглядала саме Наомі Кемпбелл, яка одягнула екстравагантне синє плаття з драпіровками і великими крилами, які зробили її схожою на метелика, від бренду Iris Van Herpen.

Завершили образ акуратне каре і вечірній макіяж з акцентом на очах.



Наомі Кемпбелл / Getty Images



Наомі Кемпбелл / Getty Images