"Жінка року 2018" Аріана Гранде перед церемонією Billboard знялась в гламурному фотосеті

Американська виконавиця Аріана Гранде в листопаді 2018 року удостоїлась звання "Жінки року" за версією популярного журналу Billboard. Престижну нагороду поп-співачка отримає 6 грудня, тому напередодні в мережі з’явились стильні фото з нової зйомки для видання.

Про це повідомляють на сайті глянцю.

Кілька днів тому зірка музичної індустрії здійснила справжній "фурор" завдяки новому кліпові "Thank U, Next", у якому вона натякнула на колишні стосунки з покійним репером Мак Міллером та Пітом Девідсоном. Окрім того протягом всього року дівчина випускала ефектні треки та давала низку благодійних концертів. Тому й не дивно, що імените видання Billboard помітило її стрімке та професійне кар’єрне зростання.

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Аріана Гранде для Billboard / Billboard

Модна фотоісторія відбувалась 10 листопада в студії у Лос-Анджелесі, де автором знімків став Міллер Моблі. Для таємничої та водночас гламурної зйомки 25-річна співачка приміряла декілька стильних образів від іменитих брендів: Jacquemus, Alexia Ulibarri, Sergio Hudson, Vera Wang та інші. Розкішні сукні, атласні комбінезони та класичні піджаки зробили образи улюблениці мільйонів неповторними. Всі вбрання доповнюв її фірмовий, високо зав'язаний хвіст волосся.



Аріана Гранде для Billboard / Billboard



Аріана Гранде для Billboard / Billboard



Аріана Гранде для Billboard / Billboard



Аріана Гранде для Billboard / Billboard

Аріана Гранде для Billboard / Billboard



Аріана Гранде для Billboard / Billboard



Аріана Гранде для Billboard / Billboard

Нагадаємо, що у 2017 році звання "Жінки року" отримала молода популярна співачка Селена Гомес.