Жінка-супергерой Брі Ларсон підкорила обкладинку глянцю: яскраві фото

Голлівудська акторка Брі Ларсон, яка зіграла головну роль у фантастичному супергеройському фільмі "Капітан Марвел" (Captain Marvel) кіностудії Marvel, прикрасила обкладинку глянцевого журналу Hollywood Reporter.

Нові яскраві знімки з фотосесії для глянцю Hollywood Reporter опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Брі Ларсон не може врятувати жінок, але вона робить все можливе. Лауреат премії "Оскар" і запеклий активіст з питань гендерної рівності пишається тим, що знімається у головній ролі Кароль Данверс", – йдеться у підписі до обкладинки.

Голлівудська акторка позує у вінтажній сукні тілесного кольору, ніби танцюючи у повітрі.

Додамо, що світова прем’єра фільму "Капітан Марвел" відбудеться в березні 2019 року.



Брі Ларсон / Instagram / @hollywoodreporter



Брі Ларсон / Instagram / @hollywoodreporter



Брі Ларсон / Instagram / @hollywoodreporter



Брі Ларсон / Instagram / @hollywoodreporter