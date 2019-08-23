"Жінка-супергерой" Брі Ларсон показала тренування у спортзалі: ефектне відео

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Брі Ларсон
Брі Ларсон / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Брі Ларсон, яка зіграла головну роль у фантастичному супергеройському фільмі "Капітан Марвел" (Captain Marvel) кіностудії Marvel, показала, як тримає себе у формі своїм шанувальникам у соціальних мережах.

Брі Ларсон опублікувала відео зі свого тренування на сторінці в Instagram. Раніше для того, щоб зіграти головну героїню стрічки Marvel Керол Денверс, пілота винищувача військово-повітряних сил США, акторці довелося кардинально змінити стиль життя, дотримуючися білкової дієти та регулярних тренувань з голлівудським фітнес-тренером Джейсоном Уолшом.

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В інтерв'ю виданню The Interview People зірка зізнавалася, що тренувалася протягом дев'яти місяці: дві години п'ять днів на тиждень.

До цього я ніколи нічим подібним не займалася. А тут мені дуже хотілося зрозуміти, що відчуває натренована жінка. Така, як моя героїня. І ось пройшло приблизно півроку наших занять. Якось раз Джейсон запитує мене: "Так чого ти хочеш досягти врешті-решт?" А я йому відповідаю: "Моя героїня здатна рухати планети. Я ж хочу хоча б зрушити з місця машину". Я жартувала. А Джейсон серйозно подивився на мене і коротко сказав: "Гаразд",
– пригадує Ларсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Brie (@brielarson)

 

Після виходу стрічки на телеекрани Брі Ларсон здобула більше популярності. На своїй сторінці в Instagram Брі демонструє, що після закінчення зйомок продовжує займатися своїм тілом у спортзалі.

Серед коментаторів позначилися й інші голлівудські зірки, які залишилися під враженням після перегляду короткого ролика акторки, серед яких Різ Візерспун і Наталі Портман.

"Що це? Ти надзвичайна", – наголосила Наталі Портман. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Brie (@brielarson)

 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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