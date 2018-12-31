Жінка-супергерой: з'явився другий трейлер фільму "Капітан Марвел"

Стрічка Капітан Марвел" (Captain Marvel) кіностудії Marvel з голлівудською акторкою Брі Ларсон у головній ролі завершила зйомки і у мережі був представлений другий офіційний телевізійний трейлер фантастичного супергеройського фільму.

Новий трейлер був опублікований на YouTube-каналі Movieclips Trailers 25 грудня.

Читайте також: "Капітан Марвел": опубліковано перший трейлер фільму про жінку-супергероя

Фільм присвяченій жінці-супергерою – пілота ВПС США Керол Денверс, яка через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі стане супергероєм Капітаном Марвел. Події фільму відбуватимуться ще в 90-х роках минулого століття.

Додамо, у фільмі "Месники: Війна нескінченності" (2018) один з героїв відправить їй останнє повідомлення через пейджер, щоб та врятувала Всесвіт від масового геноциду.

Крім Брі Ларсон, у стрічці знялися ще й актори Семюел Лірой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу та багато інших.

Світова прем’єра фільму "Капітан Марвел" відбудеться в березні 2019 року.

Капітан Марвел 2019: дивитись трейлер фільму