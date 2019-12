"Жінка у вікні": в мережі з'явився перший трейлер до драматичного трилера з Емі Адамс

Кінокомпанія Disney разом зі студією 20th Century Fox, якою вона заволоділа у 2019 році, працюють над створенням трилера "Жінка у вікні" (The Woman in the Window). Кінотворці представили перший трейлер до драматичної картини.

Фільм 2020 року під назвою "Жінка у вікні" (The Woman in the Window) стане першою екранізацією на однойменний роман 2018 року американського письменника А. Дж. Фінна. Цікаво: Небезпечний Кіану Рівз: актор приступив до тренувань перед зйомками "Матриці" і "Джона Віка" Над адаптацією сценарію працює лауреат Пулітцерівської премії Трейлі Леттс, а режисером фільму виступить Джо Райт, що відомий такими проєктами, як "Спокута" (2007), "Гордість і упередження" (2005), "Анна Кареніна" (2012) та іншими. Головні ролі дісталися Емі Адамс, Джуліанні Мур, Вайатту Расселлу і Гері Олдману. Як відомо, прем’єра фільму "Жінка у вікні" спершу була запланована на жовтень 2019 року, однак творці вирішили перенести її на весну 2020. Тому прем'єра картини відбудеться 15 травня 2020 року. За сюжетом фільму, Ганні Фокс – самотня жінка, яка розважається під час перегляду старих картин, а також насолодження легкими алкогольними напоями. Але серед її захоплень є ще одна маленька пристрасть. Ганні Фокс любить підглядати за своїми сусідами, які, як здається з першого погляду, ведуть зразкове та ідеальне життя. Однак лише завдяки своєму захопленню якось вона стане свідком події, яке повністю переверне її життя. Жінка у вікні: трейлер дивитися онлайн