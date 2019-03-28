Жінка, якої ніколи не було: цікавий фотопроект про ідентичність

Норвезька фотографка Ані Ніємі у проекті "Жінка, якої ніколи не було" збудувала цілий світ навколо вигаданого персонажа. І цим вигаданим персонажем є вона сама.

У кадрі сама фотографка. Проте вона наполягає, що її роботи – це не автопортрети. Мовляв, за допомогою сюжетів, що дуже нагадують театралізоване дійство, вона інтерпретує життя виконавиці, увага до якої вже позаду, пише GUP.

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З проекту "Жінка, якої ніколи не було"

Ніємі намагається відтворити стан, почуття жінки, її пошуки себе справжньої, коли реальна аудиторія змінилась на невидиму.



З проекту "Жінка, якої ніколи не було"

До створення проекту мисткину надихнула фраза італійської акторки Елеонори Дузе "Поза сценою мене не існує".



З проекту "Жінка, якої ніколи не було"

"Це розповідь про актрису, яка зникала, коли ніхто на неї не дивився. Незважаючи на те, що цитата майже столітня, це так актуально. На жаль, я думаю, що багато людей мають стосунок до цього у наш час", – прокоментувала Ніємі.



З проекту "Жінка, якої ніколи не було"



З проекту "Жінка, якої ніколи не було"

Проект Ані Ніємі "Жінка, якої ніколи не було": дивіться фото