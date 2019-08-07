Жінка, якою варто захоплюватися: портрет Бейонсе прикрасить експозицію Національної галереї США

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Бейонсе
Бейонсе / Twitter/ @Tyler_Mitchell_

Бейонсе давно заслужила любов мільйонів і стала R&B-дівою, яка є зразком для наслідування. Однак місце у портретній галереї Смітсонівського інституту – це значно вищий рівень. Так, відомий портрет співачки незабаром поповнить Національну галерею США.

Американська співачка Бейонсе за час своєї популярності прикрасила не один глянець і знялася не в одній фотосесії. Однак один із її портретів, який було створено для Vogue, можна негласно назвати найкращим, адже він стане однією з експозицій у Національній галереї у Вашингтоні.

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Історія знімка бере свій початок у 2018 році. Тоді афроамериканський фотограф Тайлер Мітчелл працював над зйомкою Бейонсе для британської версії глянцю. Варто відзначити, що він став перший темношкірим фотографом, яким знімав для місцевого Vogue. Саме він повідомив значущу для нього новину на своїй сторінці в Twitter.

На світлині розкішна Бейонсе постала у блискучій позолоченій в паєтках сукні від Valentino та неординарному головному уборі від Philip Treacy. Її портрет отримав назву "Подивися на свій ореол".

Одна з керівниць музею зізналася, що вони вирішили придбати знімок Бейонсе після прочитання її інтерв’ю для британського Vogue. Варто відзначити, що під час розмови співачка розповіла журналісту про свої складні пологи, які їй довелося пережити, про своє недосконале тіло, про життя і неприйняття себе.

Бейонсе
Портрет Бейонсе / Twitter / @Tyler_Mitchell_

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Теги: Новини США LifeStyle Новини культури Бейонсе
Джерело: LifeStyle 24
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