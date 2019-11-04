Жінка-змія: Тіна Кунакі вразила сексапільним костюмом на Геловін– фото

Геловін-2019, який відзначався в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, вже пройшов, але зірки досі діляться з прихильниками своїми образами для костюмованих вечірок. Так, молода дружина французького актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі для моторошного свята перевтілилася у змію.

На своїй сторінці в інстаграмі 22-річна знаменитість показала фото ефектного "аутфіту". Тіна Кунакі відсвяткувала Геловін зі свою подругою, дизайнеркою Аміною Муадді. Читайте також: У червоному міні: 22-річна Тіна Кунакі вразила стильним образом у Парижі Красуні вдвох підготували анімалістичні образи. Дружина Касселя перетворилася в жінку-змію, а Аміна у звабливого леопарда. Кунакі приміряла ефектний комбінезон з пітоновим принтом. Стилісти зробили моделі оригінальний макіяж з ефектом зміїної луски на обличчі та з грубими стрілками на очах. Дівчина також приміряла жовті лінзи, які зробили look ще більш містичним. Автором макіяжу став Гарольд Джеймс, який співпрацює з Тіною вже не вперше.

Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і дизайнерка Аміна Муадді / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і дизайнерка Аміна Муадді / Instagram / @aminamuaddi