Жінки, які змінили світ: Barbie випустили нову колекцію ляльок – фото

Американський бренд іграшок Mattel анонсував випуск нових ляльок Barbie із колекції "Жінки, що надихають". До серії увійшли іграшки в образах джазової співачки Елли Фіцджеральд, тенісистки Біллі Джин Кінг та сестри милосердя Флоренс Найтінгейл.

Видання Mashable повідомило, що на офіційному сайті вже можна зробити замовлення. Вартість однієї ляльки становить 30 доларів (729 гривень). Також вони є в продажу на Target, Walmart та Amazon.

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Елла Фіцджеральд

Американська співачка, яку називали "першою леді американської пісні" та "королевою джазу". Вона не мала музичної освіти, жодного разу не відвідувала уроки співу. Попри це, критики відзначали, що вокалістка володіла справді унікальним і цінним голосом, звучання якого можна було назвати найкращим й ідеальним серед тих, які коли-небудь чула людина.



Елла Фіцджеральд

Біллі Джин Кінг

Всесвітньо відома американська тенісистка, володарка 129 престижних титулів. Кінг вважають засновницею Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Принциповість і впевнена послідовність втілювання власних задумів спортсменки дозволила жіночому тенісу вийти на новий, зовсім інший рівень. Завдяки їй жіночий і чоловічий теніс перестали існувати як два паралельні виміри. Вона активно виступала за досягнення рівності в цьому виді спорту.



Біллі Джин Кінг

Флоренс Найтінгейл

Британська реформаторка сестринської справи, засновниця першої школи медичних сестер. Флоренс Найтінгейл організувала і очолила загін санітарок під час Кримської війни 1853-1856 років.

Вона досягнула того, щоб:

Лікарні були оснащені системами вентиляції і каналізації;

Лікарняний персонал був зобов'язаний проходити необхідну підготовку;

У лікарнях проводили сувору статистичну обробку всієї інформації.

Також вона проводила роз'яснювальну роботу в армії щодо важливості профілактики хвороб.



Флоренс Найтінгейл

Колекція ляльок "Жінки, які надихають" вперше з'явилася у 2019 році. Тоді Барбі перетворилася у першу космонавтку в історії США Саллі Райд, а також Розу Паркс – активістку, яка виступала за дотримання громадських прав.

До тієї ж колекції додали іграшку в образі мексиканської художниці Фріди Кало та першої жінки-льотчиці Амелії Ергарт.



Колекція ляльок Barbie