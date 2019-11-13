Жіноча сила: іменитий глянець представив обкладинку з першими актрисами Голлівуду

Відомий американський журнал The Hollywood Reporter наприкінці року традиційно підбив підсумки та запросив для фотосесії шістьох кіноактрис. За круглим столом жінки мали змогу обговорити головні теми року.

Масштабний проект видання The Hollywood Reporter вже з'явився в мережі, відтак фанати можуть насолоджуватись головною обкладинкою журналу. На ній постали Лора Дерн, Скарлетт Йоганссон, Дженніфер Лопес, Рене Зеллвегер, Аквафіна та Люпіта Ніонго. Глибокий блакитний фон студії у поєднанні з розкішними образами зірок зіграв чудову партію на головній лицевій сторінці року.

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Знамениті актриси на обкладинці The Hollywood Reporter / Фото: Кваку Алстон

Кіноактриси розповіли про власний досвід у кінематографі, поспілкувались про місце жінки у світі, про прослуховування у готелях, свідками яких їм доводилось ставати, про наслідки секс-скандалу в Голлівуду та жіночий рух проти домагань "#MeToo" та багато іншого.

Цікаво: фотосесію з минулорічного випуску видання The Hollywood Reporter ви можете переглянути тут.

Варто нагадати, що всі кіноактриси цього року були задіяні у відомих проєктах, які вже вийшли на екрани, або ж очікують прем'єри. До прикладу, Дженніфер Лопес стала зіркою фільму "Стриптизерки", Рене Зеллвегер – "Джуді", Лора Дерн – "Велика маленька брехня", Скарлетт Йоганссон – "Месники: Завершення", Аквафіна – "Таємниці Райських схилів" та Люпіта Ніонго – "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".



Фотосесія зірок для The Hollywood Reporter / Фото: Кваку Алстон