Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою

769
Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Популярна 52-річна українська акторка Ольга Сумська вміє не лише чудово і правильно подати себе на публіці, а й приголомшувати громадськість розкішним виглядом. Про те, як доглядати за собою і підтримувати красу з роками знаменитість розповіла в ексклюзивному інтерв'ю LifeStyle 24.

Ольга Сумська зізнається, що раніше, коли не вистачало часу йти до косметолога, вона робила собі маски на обличчя з натуральних продуктів. 

Читайте також: Я не граю слабких жінок, – відверте інтерв'ю з Ольгою Сумською

На думку народної артистки України, будь-якій жінці потрібно дбати про свою красу в залежності від можливостей. 

Неповага до себе та жіночі лінощі часто вилазять боком, а потім жінка може перейматися, що "щось не так". Потрібно на себе витрачати гроші і доглядати за собою,
– пояснила Сумська.

Зірка зізналася, що робила "ін'єкції краси", але почала думати про них лише після того, як їй виповнилося 50 років. Однак Ольга додала, що ніколи не вдавалася до радикальних пластичних операцій.

"Якщо є можливість, то можна звернутися до уколів краси. Однак мені шкода, що молоді дівчата починають вдаватися до таких серйозних засобів у юному віці. До прикладу, я почала цікавитися таким після 50 років. Додам, що почуття міри не має зраджувати і з цим потрібно бути дуже обережною", – наголосила знаменитість.

 

Як Ольга рекомендує, найкращий спосіб знайти хорошого спеціаліста – за допомогою "сарафанного радіо". Але обов'язково процедура має бути виконана лише у кваліфікованих спеціалістів в рекомендованих хороших клініках.

Необхідно проконсультуватися з подругами і уважно придивитися до жінки, яка робила це з собою. Ніколи не робити жодних ін'єкцій вдома,
– зазначила вона.

Крім того, Сумська подякувала своїм батькам за чудові гени і любов до життя, яка передалася їй у спадок. Вона також захоплюється тим, що її батько нещодавно грав молодих героїв на сцені і коханців.

"Я дивлюсь на маму, яка зараз у поважному віці, і вона прекрасна без жодного втручання. Від ін'єкцій вона відмовилася, сказавши: "Я така, якою мене Бог створив", – підсумувала зірка.

 

 

blog_ava
Головні новини 15 лютого: Мангер – на волі, Тимошенко – під підозрою у незаконному збагаченні
сьогодні
3755
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України LifeStyle Краса
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою
сьогодні 11:02 Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою
Анастасія Манюхіна 769
Другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: за кого ви вболіваєте – опитування
сьогодні 10:03 Другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: за кого ви вболіваєте – опитування
666
Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
15 лютого 21:01 Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
Наталя Боднар 728
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
15 лютого 18:30 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 650
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
15 лютого 12:20 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
4568
15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
15 лютого 09:04 15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
20856
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук