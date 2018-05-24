Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою

Популярна 52-річна українська акторка Ольга Сумська вміє не лише чудово і правильно подати себе на публіці, а й приголомшувати громадськість розкішним виглядом. Про те, як доглядати за собою і підтримувати красу з роками знаменитість розповіла в ексклюзивному інтерв'ю LifeStyle 24.

Ольга Сумська зізнається, що раніше, коли не вистачало часу йти до косметолога, вона робила собі маски на обличчя з натуральних продуктів.

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На думку народної артистки України, будь-якій жінці потрібно дбати про свою красу в залежності від можливостей.

Неповага до себе та жіночі лінощі часто вилазять боком, а потім жінка може перейматися, що "щось не так". Потрібно на себе витрачати гроші і доглядати за собою,

– пояснила Сумська.

Зірка зізналася, що робила "ін'єкції краси", але почала думати про них лише після того, як їй виповнилося 50 років. Однак Ольга додала, що ніколи не вдавалася до радикальних пластичних операцій.

"Якщо є можливість, то можна звернутися до уколів краси. Однак мені шкода, що молоді дівчата починають вдаватися до таких серйозних засобів у юному віці. До прикладу, я почала цікавитися таким після 50 років. Додам, що почуття міри не має зраджувати і з цим потрібно бути дуже обережною", – наголосила знаменитість.

Як Ольга рекомендує, найкращий спосіб знайти хорошого спеціаліста – за допомогою "сарафанного радіо". Але обов'язково процедура має бути виконана лише у кваліфікованих спеціалістів в рекомендованих хороших клініках.

Необхідно проконсультуватися з подругами і уважно придивитися до жінки, яка робила це з собою. Ніколи не робити жодних ін'єкцій вдома,

– зазначила вона.

Крім того, Сумська подякувала своїм батькам за чудові гени і любов до життя, яка передалася їй у спадок. Вона також захоплюється тим, що її батько нещодавно грав молодих героїв на сцені і коханців.

"Я дивлюсь на маму, яка зараз у поважному віці, і вона прекрасна без жодного втручання. Від ін'єкцій вона відмовилася, сказавши: "Я така, якою мене Бог створив", – підсумувала зірка.