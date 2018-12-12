Жителі Фінляндії рекламують фантастичне місце, де "нема нічого": неймовірне відео

505
Фінляндія
Фінляндія / Instagram/ @finland

У невеликому містечку Падасйокі (Padasjoki), що розташоване у Південній Фінляндії, є неймовірної красоти місце, яке вразить не багатоповерховими хмарочосами, чи пам’ятками попередніх століть, а тим, що там "немає нічого". Рекламне відео фантастичного місця зняли з метою зацікавити туристів відвідати його.

Рекламний відеоролик опублікували на YouТube-каналі міста Падасйокі (Padasjoki). Згідно з переписом 2015 року населення цього пункту становить всього три тисячі. Однак у невеликого містечка є велика перевага, про яку жителі Фінляндії хочуть розповісти усьому світові.

Читайте також: Еверест чи Кіліманджаро: що ти знаєш про гори?

У Нью-Йорку є все, у нас — нічого. У Парижі є пам’ятники, у нас — нічого. У вас є ресторани, а ми пропонуємо щось… з нічого,
— з такими словами фіни рекомендують вам переглянути відеоролик та відвідати це місце.

Ролик має назву Experience nothing, що в перекладі на українську означає "Відчуй нічого". А "нічого" містить надзвичайні пейзажі, запальні рок-концерти, сауну і свіжу їжу з риби. Також серед сильних сторін Падасйокі жителі виділяють чистоту, безпеку і простоту.

До слова, вартість ролика склала 5 тисяч доларів.

Дивитись відео про місце Фінляндії, де "нема нічого" Experience nothing:

 

Теги: LifeStyle Подорожі Фінляндія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 19810
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
11 грудня 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 3200
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
11135
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
1962
Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
7 грудня 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
Марта Вересюк 2714
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
7 грудня 15:36 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
8212
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук