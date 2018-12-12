Жителі Фінляндії рекламують фантастичне місце, де "нема нічого": неймовірне відео

У невеликому містечку Падасйокі (Padasjoki), що розташоване у Південній Фінляндії, є неймовірної красоти місце, яке вразить не багатоповерховими хмарочосами, чи пам’ятками попередніх століть, а тим, що там "немає нічого". Рекламне відео фантастичного місця зняли з метою зацікавити туристів відвідати його.

Рекламний відеоролик опублікували на YouТube-каналі міста Падасйокі (Padasjoki). Згідно з переписом 2015 року населення цього пункту становить всього три тисячі. Однак у невеликого містечка є велика перевага, про яку жителі Фінляндії хочуть розповісти усьому світові.

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У Нью-Йорку є все, у нас — нічого. У Парижі є пам’ятники, у нас — нічого. У вас є ресторани, а ми пропонуємо щось… з нічого,

— з такими словами фіни рекомендують вам переглянути відеоролик та відвідати це місце.

Ролик має назву Experience nothing, що в перекладі на українську означає "Відчуй нічого". А "нічого" містить надзвичайні пейзажі, запальні рок-концерти, сауну і свіжу їжу з риби. Також серед сильних сторін Падасйокі жителі виділяють чистоту, безпеку і простоту.

До слова, вартість ролика склала 5 тисяч доларів.

Дивитись відео про місце Фінляндії, де "нема нічого" Experience nothing: