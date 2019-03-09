Жителі Парижа хочуть обмежити доступ до найбільш популярної в Instagram вулиці
У Парижі вулиця Rue Cremieux стала хітом в Instagram. Саме тому місцеві жителі закликають міську раду обмежити доступ до неї на певні години.
Парижани хочуть, аби міська рада надала ворота, якими можна буде зачиняти вулицю у найгарячіші години, пише BBC.
Читайте також: Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
Найгарячішим вважають години – вечорами, у вихідні та на світанку, коли гарне світло приваблює людей, які хочуть зробити ідеальну фотографію для Instagram.
Ми сідаємо поїсти, а на вулиці збираються люди, які фотографують, репери, які знімають відео прямо під вікнами протягом двох годин, або влаштовують дівич-вечори і кричать протягом години. Чесно кажучи, це втомлює,
– поскаржився один із жителів вулиці.
Крім того, один місцевий житель запустив акаунт в Instagram, який реєструє всю небажану активність на вулиці.
Найпопулярніша вулиця в Instagram у Парижі