Жити з суперзіркою: Потап показав звабливу Настю Каменських на кухні– фото
Продюсер Олексій Потапенко розкриває більше подробиць спільного життя з українською співачкою Настею Каменських, з якою він одружився у травні 2019 року.
На своїй сторінці в інстаграмі Потап показав знімки Насті Каменських на кухні, які доповнив зворушливим підписом.
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На нових фото співачка позує у спокусливому шкіряному платті і чорному жакеті у себе вдома та робить селфі на телефон. Артистка виглядає яскраво з ідеальним макіяжем та укладкою.
У коментарях Потапенко похизувався своєю дружиною, назвавши її суперзіркою.
Прикольно жити з суперзіркою, вона іноді повертається додому в крутих нарядах і класному настрої і виглядає неймовірно сексуально,
– заявив чоловік.
Додамо, раніше продюсер зізнався, що йому подобаються відверті світлини, які Настя часто публікує у соціальних мережах. Потап впевнений у сильному коханні з Каменських. "Я знаю, що вона дуже гарна жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся щоранку. Вона навіть вранці красива", – наголосив чоловік.
Настя Каменських / Instagram / @realpotap
Настя Каменських / Instagram / @realpotap
Настя Каменських / Instagram / @realpotap