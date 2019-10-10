Жити з суперзіркою: Потап показав звабливу Настю Каменських на кухні– фото

Продюсер Олексій Потапенко розкриває більше подробиць спільного життя з українською співачкою Настею Каменських, з якою він одружився у травні 2019 року.

На своїй сторінці в інстаграмі Потап показав знімки Насті Каменських на кухні, які доповнив зворушливим підписом.

Читайте також: Як одягатися восени: ідеальний варіант від Насті Каменських і Потапа – фото

На нових фото співачка позує у спокусливому шкіряному платті і чорному жакеті у себе вдома та робить селфі на телефон. Артистка виглядає яскраво з ідеальним макіяжем та укладкою.

У коментарях Потапенко похизувався своєю дружиною, назвавши її суперзіркою.

Прикольно жити з суперзіркою, вона іноді повертається додому в крутих нарядах і класному настрої і виглядає неймовірно сексуально,

– заявив чоловік.

Додамо, раніше продюсер зізнався, що йому подобаються відверті світлини, які Настя часто публікує у соціальних мережах. Потап впевнений у сильному коханні з Каменських. "Я знаю, що вона дуже гарна жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся щоранку. Вона навіть вранці красива", – наголосив чоловік.



Настя Каменських / Instagram / @realpotap



Настя Каменських / Instagram / @realpotap



Настя Каменських / Instagram / @realpotap