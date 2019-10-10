Жити з суперзіркою: Потап показав звабливу Настю Каменських на кухні– фото

419
Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @realpotap

Продюсер Олексій Потапенко розкриває більше подробиць спільного життя з українською співачкою Настею Каменських, з якою він одружився у травні 2019 року.

На своїй сторінці в інстаграмі Потап показав знімки Насті Каменських на кухні, які доповнив зворушливим підписом.

Читайте також: Як одягатися восени: ідеальний варіант від Насті Каменських і Потапа – фото

На нових фото співачка позує у спокусливому шкіряному платті і чорному жакеті у себе вдома та робить селфі на телефон. Артистка виглядає яскраво з ідеальним макіяжем та укладкою. 

У коментарях Потапенко похизувався своєю дружиною, назвавши її суперзіркою.

Прикольно жити з суперзіркою, вона іноді повертається додому в крутих нарядах і класному настрої і виглядає неймовірно сексуально,
– заявив чоловік.

Додамо, раніше продюсер зізнався, що йому подобаються відверті світлини, які Настя часто публікує у соціальних мережах. Потап впевнений у сильному коханні з Каменських. "Я знаю, що вона дуже гарна жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся щоранку. Вона навіть вранці красива", – наголосив чоловік.

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @realpotap

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @realpotap

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @realpotap

blog_ava
Як носити сукні з 90-х: Белла Хадід показує на власному прикладі
сьогодні
3305
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Потап Потап і Настя Настя Каменських
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
сьогодні 09:06 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
128
Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
9 жовтня 21:01 Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
Альона Захарова 747
Стильний Париж: підбірка найкращих локацій, які вас зроблять зіркою Instagram
9 жовтня 16:02 Стильний Париж: підбірка найкращих локацій, які вас зроблять зіркою Instagram
Анастасія Манюхіна 388
Белла Хадід святкує 23-річчя: 8 маловідомих фактів про найуспішнішу модель сьогодення
9 жовтня 12:31 Белла Хадід святкує 23-річчя: 8 маловідомих фактів про найуспішнішу модель сьогодення
Марта Вересюк 2689
День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
9 жовтня 10:21 День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
Квітослава Туз 1533
Новини
Більше новин
Залиште відгук