Життя фіналісток "Холостяка-10" до участі в проєкті: фото

Вже цієї п'ятниці, 22 травня, відбудеться фінал ювілейного сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк". За серце пілота Максима Михайлюка продовжують боротися Даша Ульянова та Дана Оханська. Ми підготували для вас серію фото, що демонструють, яким було життя дівчат до участі в проєкті.

Довгоочікувана розв'язка відбудеться через два дні. Глядачі невпинно висловлюють свої прогнози щодо того, яка дівчина стане обраницею Максима. Журналісти 24 каналу презентують вам добірку яскравих світлин, які з'являлися на особистих сторінках фіналісток "Холостяка-10" в інстаграмі до того моменту, коли про них дізналися тисячі прихильників шоу.

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Даша Ульянова

Їй 23 роки. Дівчина народилася в українському місті Кривий Ріг. Тато Даші приватний підприємець, а мама – домогосподарка. Вона завжди мала все те, що хотіла, тому звикла до комфортного життя в достатку. Також в учасниці "Холостяка" є брати-близнюки Кирило та Тимур. Вони навчаються в університеті. Сама ж Даша здобула вищу освіту в Харківському Національному унівеситеті мистецтв імені Котляревського. Отримала диплом за спеціальністю "Акторська майстерність драматичного театру та кіно".

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Проте акторська діяльність ніколи не захоплювала її. З дитинства дівчина займалася гімнастикою і зараз працює в студії елегантного спорту тренером з стретчингу – виду аеробіки, який представляє собою комплекс вправ для розтягування. Даша мріє відкрити власну студію.

Життя Даші до участі в "Холостяку-10"

Дана Оханська

Дівчина народилася в столиці в сім'ї бухгалтера та водія на ЧАЕС. Зараз їй 25 років. У неї є сестра Ліза, яка працює помічником керівника та перекладачем. Дана навчалася в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка. Закінчила інститут журналістики, де отримала диплом магістра. Наразі вона не працює за спеціальністю, а є власницею модельного агентства. Дана може самостійно забезпечити собі комфортне життя та не залежить від інших.

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На проєкті дівчина запам'яталася, як авторка еротичної поезії. Саме ця сфера діяльності є частиною її життя. Дана дуже творча особистість і окрім написання віршів, вона ще й співає. Її мета у житті – знайти людину, з якою пожна буде побудувати гармонійні стосунки. Також вона прагне розвивати своє агентство та реалізувати новий проєкт, який буде пов'язаний із поезією. В планах Оханської є ще й створення авторської програми про секс та стосунки.

Яким було життя Дани до участі в шоу "Холостяк-10"?