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Життя академіка Івана Вакарчука у фотографіях

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Іван Вакарчук / Facebook / @Святослав Вакарчук

Сьогодні, 4 квітня, помер відомий український фізик, політик і громадський діяч Іван Вакарчук. Академіку було 73 роки. Пропонуємо згадати цікаві моменти з життя видатного науковця.

Іван Вакарчук був доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки й техніки України. Він очолював кафедру теоретичної фізики Львівського університету імені Івана Франка. З 2007 по 2010 рік був міністром освіти і науки України. Отримав звання "Героя України". Іван Вакарчук – батько політика та лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. 

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В день смерті батька Святослав Вакарчук опублікував на своїй сторінці в фейсбуці його архівне фото. На чорно-білому знімку Іван Олександрович Вакарчук зображений у русі. На ньому можемо бачити окуляри прямокутної форми.


Іван Вакарчук / Facebook / @Святослав Вакарчук

Іван Вакарчук – заслужений професор Львівського університету. Чотири роки тому він провів відкриту лекцію, під час якої розповів учням Львівської обласної МАН про лауреатів Нобелівської премії з фізики 2015 року та їх революційне відкриття.


Іван Вакарчук проводить лекцію / Фото: ЛНУ ім.І.Франка

Окрім наукового життя, Іван Олександрович був ще й політиком. У мережі є кадр, на якому Іван Вакарчук зображений разом із сином Святославом під час Помаранчево революції. Також на світлині можемо побачити Петра Порошенка та Юлію Тимошенко.


Іван та Святослав Вакарчуки під час Помаранчевої революції / Фото з відкритих джерел

У 2010 році Івана Олександровича відзначили званням "Львів'янин року". У постанові йшлося, що таке звання йому присвоюють за видатні досягнення в науковій та організаційній діяльності, запровадження принципу суспільно-державного управління освітою, проведення реформ у сфері освіти, визнаних як одні з найбільших в історії незалежної України.

Іван Вакарчук / Фото: УНІАН

У 2014 році гурт "Океан Ельзи" вперше зіграв концерт на НСК "Олімпійському". Тоді до Києва зі Львова підтримати Святослава приїхала вся родина Вакарчуків. Його батько дав коментар Катерині Осадчій для програми "Світське життя", у якому розповів, що пишається своїм сином. 

Іван Вакарчук у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн

6 березня 2016 року він разом із сином Святославом побував на Чемпіонаті світу з шахів серед жінок у Львові. 


Іван та Святослав Вакарчуки на Чемпіонаті світу з шахів / Фото: Справжня варта

22 вересня 2016 року професор Іван Вакарчук отримав першу відзнаку Львівського національного університету "Медаль Івана Франка".


Іван Вакарчук отримав "Медаль Івана Франка / Фото: ЛНУ ім.І.Франка

У 1990-2007 та 2010-2013 роках Іван Вакарчук був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка.


Іван Вакарчук – ректор Львівського універчитету / Facebook / @ЛНУ ім. Івана Франка Офіційна сторінка

Іван Олександрович одружений зі Світланою Олександрівною. Його дружина за освітою є вчителем математики.


Іван Вакарчук з дружиною Світланою / Фото з відкритих джерел

Іван Олександрович відвідував разом із сином джазовий фестиваль, який відбувається щороку у Львові. 


Святослав Вакарчук з батьком / Фото з відкритих джерел

Зас свого життя Іван Олександрович Вакарчук відзначився значиними внесками у розвиток політичного та наукового життя України. Він став справнім прикладом для своїх колег та студентів, зарекомендував себе, як порядна, чесна та справделива людина.


Іван Вакарчук / Фото з відкритих джерел

Автор: Христина Кобак
Теги: Наука Новини України Втрати Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури
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