Життя Демі Ловато після передозування наркотиками: співачка показала фото без макіяжу

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Демі Ловато
Демі Ловато / Instagram @ddlovato

Співачка Демі Ловато, яка пройшла курс лікування після передозування наркотиками, почала рідше з'являтися на публіці і вести свої сторінці у соціальних мережах.

Однак Ловато вирішила зробити сюрприз шанувальникам і опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Демі позує без макіяжу та у спеціальному халаті для занять джіу-джитсу. Прихильники у захваті після публікації, а також користувачі пишуть у коментарях, що зірка виглядає красивою та здоровою.

"Мокре від поту і розпатлане волосся після джіу-джитсу", – розповіла співачка.

демі ловато
Демі Ловато / Instagram @ddlovato

Нагадаємо, що 25 липня стало відом про госпіталізацію Демі Ловато. За інформацією інсайдерів, життя зірки врятував антидот, який медики ввели одразу після того, як знайшли непритомну зірку.Першу медичну допомогу Демі Ловато надав її особистий охоронець. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування, та втратила голос.

Теги: LifeStyle Наркотики
Джерело: 24 канал
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