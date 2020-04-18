Життя Максима Михайлюка до участі в проєкті "Холостяк": фото

Максим Михайлюк – професійний пілот і власник льотної школи в Маямі. Саме він став головним героєм десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк". Ми підготували для вас добірку цікавих світлин з життєпису Максима до участі в проєкті.

Максим з дитинства мріяв стати пілотом. В 28 років він досягнув своєї мети та здобув освіту в найкращій льотній школі Америки. Зараз йому 34 роки. Він талановитий та успішний. Побудувавши кар'єру, прагне знайти людину, з якою проживе все життя. Вірить, що на проєкті "Холостяк" зможе знайти своє кохання.

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Чотири роки тому він відкрив у Маямі власну льотну школу Flymax, де навчаються майбутні пілоти. Для цього Максим додатково отримав ліцензію пілота-інструктора, а його школа пройшла перевірку і сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США.

Він не може уявити своє життя без авіації, закоханий у професію. Однак хоче знайти дівчину, яка стане його єдиною на все життя. Новий сезон "Холостяка" вражає несподіваним розвитком подій, а головний герой показує вищий пілотаж та готовий доводити, що заради єдиної здатен дістати зірку з неба.

Ми підготували для вас добірку цікавих кадрів, що демонструють, яким було життя "неземного" холостяка до участі в реаліті-шоу.