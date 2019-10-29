Життя непередбачуване, – дружина Остапчука прокоментувала їхнє розлучення після 12 років шлюбу

Популярний український ведучий Володимир Остапчук, який є учасником "Танців з зірками", розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко. Колишні закохані прокоментували розрив на своїх сторінках у соціальних мережах.

Так, Володимир Остапчук у себе в інстаграмі заявив, що найголовніше – це цінувати життєвий досвід. Він подякував за 12 років спільного життя з Оленою і додав, що "настав час йти по-новому".

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"Як я говорив раніше, підтримка, любов і жіночне, але міцне плече – весь це час допомагали мені впевнено йти вперед, а діти завжди були стимулом. Дякую за мудрість і терпіння. Але настав час йти далі по-новому", – заявив Остапчук.

Раніше телеведучий наголошував, що сім'я для нього і досі залишається найважливішою. А останній виступ у 10 випуску проєкту "Танці з зірками" він присвятив своїм дітям. Чоловік додав, що Олена Войченко залишається для нього другом.

Олена Войченко також прокоментувала розлучення з Остапчуком на своїй сторінці в інстаграмі. За словами жінки, її найголовніша цінність і щастя у житті – діти.

"Протягом тижня я роблю все, щоб їхні очі світилися від щастя і від того, що ми робимо втрьох: школа, танці... затишні вечори разом. Але неділями у них є особливий привід для щастя – це танці тата в шоу. Я хочу щоб вони були щасливі. Я завжди робила і буду робити все, щоб діти пишалися татом. Тому прошу вас голосувати, щоб він став ще ближче до перемоги. Для них сьогодні важлива перемога тата в "Танцях", – написала Олена.

Войченко додала, що вона радіє життєвому досвіду і тому, як могла "підтримувати, допомагати, радити, бути надійним, вірним партнером і пройти цей шлях гідно, пліч-о-пліч". Додамо, що причини розлучення пари наразі невідомі. У зверненні раніше Володимир Остапчук натякнув, що кохання на відстані не витримало випробування. Ведучий живе на дві країни – в Україні та Канаді.

На жаль, життя, непередбачувана штука і в моїй трапилися незаплановані мною зміни. Знаю, що нові виклики зроблять мене сильнішою і кращою,

– заявила Олена Войченко.

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука?

25 жовтня Україна була приголомшена від новини: Володимир Остапчук та Олена Войченко вирішили розлучитись. Телеведучий офіційно підтвердив всі чутки, а у мережі з'явилась заява на розірвання шлюбу. Згідно з документом, позивачем був Володимир Остапчук.

"Між нами роки міцних відносин і дружби, підтримки і партнерства, спільних подорожей, життя на дві країни, що далеко не легко, і багато іншого", – заявив Володимир Остапчук.