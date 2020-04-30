"Життя прекрасне": на екрани вийшли 1 і 2 серії драматичного серіалу

29 квітня на каналі "СТБ" відбулась прем'єра українського серіалу "Життя прекрасне". У телепроєкті автори хотіли показати, що розлучення з чоловіком не є крахом. І їм це вдалось! Наразі вийшли 1 і 2 серії, які вже встигли розбурхати мережу.

"Життя прекрасне" 1 серія: сюжет

Як передає LifeStyle 24, у дебютному епізоді глядачі познайомились із головною героїнею серіалу "Життя прекрасне" – Світланою. Все життя вона присвятила чоловіку Миколі та дитині, тому розлучення переживає болісно. Жінка переконана, що тепер її життя скінчилось, адже які перспективи у 43-річної домогосподарки?

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Та поки Світлана намагається налагодити все, її чоловік Микола не нудьгує. У нього є 25-річна коханка Віка, з якою головний герой оселяється у новій квартирі. Дівчина зізнається коханому, що вагітна, тому Микола налаштований якомога швидше створити нову сім'ю. Однак виявляється, що це обман, про що і не здогадується чоловік.

Водночас Світлана не полишає надію врятувати свій шлюб. Вона навіть приходила до Миколи на роботу, щоб поговорити про все. Рятувати Світлану береться її подруга Мілка, яка вже тричі розлучалась та не шкодує про це. Вона вмовляє героїню піти з нею в нічний клуб, де жінка перебирає з алкоголем.

Після запальної вечірки Світлана прокидається у готельному номері з незнайомим чоловіком, якого звати Віктор. Жінка мріє забути про цю ніч, однак виявляється, з цим чоловіком у неї є багато спільного.

Дивіться трейлер до 1 серії серіалу "Життя прекрасне": відео

"Життя прекрасне" 2 серія: сюжет

Світлана вирішила не розповідати доньці Олені, що мала роман з батьком її хлопця Кирила. А точніше – колишнього бойфренда, адже Віктор переконав сина покинути дівчину. В розпачі вона втікає з дому.

А от Світлані нічого не залишається, як звернутись за порадою до Мілки. Та подрузі тільки цікаво, як минула ніч з Віктором. Водночас жінка опиняється у скруті: гроші її закінчуються, потрібно швидко шукати роботу. Та незакінчена освіта і брак досвіду – все, що в неї є.

Донька Олена також не сидить, склавши руки. Її подруга Маша розповідає, що можна заробити, прибираючи квартири. А поки Олена намагається працевлаштуватись, її колишній хлопець Кирило, за порадою батька, починає стосунки з іншою дівчиною.

Дивіться трейлер до 2 серії серіалу "Життя прекрасне": відео

Головні актори серіалу:

Ганна Міклош

Андрій Чернишов

Дмитро Ульянов

Ксенія Лукьянчикова

Констянтин Стрельніков

Марія Клімова

Аліса Лукшина

Максим Самчик

Фінальні 3 і 4 серії "Життя прекрасне" вийдуть на екран 30 квітня о 20:10.