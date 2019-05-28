Життя продовжується: Брітні Спірс показала, як готується до літа після лікування в клініці

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Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram / @ britneyspears

Американська поп-виконавиця за перших півроку пережила чимало: глибоко перейнялась хворобою батька, через що сама потребувала психологічної допомоги, а потім і зовсім стала "заручницею" лікарів та рідних, які насильно, начебто, утримували її в клініці. Тепер же вона повертається до життя і продовжує улюблені спортивні тренування.

Енергійним відеороликом Брітні Спірс поділилась традиційно у своєму Instagram. На ньому вона приміряла звабливі міні-шортики, кораловий топ і високі білі шкарпетки в поєднанні з червоними кросівками. Своє волосся для зручності артистка зібрала у високий хвіст, відтак продемонструвала ще кращий результат тренувань на відеокамеру.

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"Готуємось до літа", – йдеться у підписі до ролика. І хоч відео з'явилось в мережі майже тиждень тому, їй вдалось зібрати більше 8 тисяч коментарів, а також майже 3 мільйони переглядів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Перед цим вона публікувала романтичні фото зі своїм коханим Семом Асгарі, а ще раніше – теж відео з тренування, але пильні користувачі помітили, що відео раніше вже було опубліковане самою співачкою минулого року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Що відомо про лікування Брітні Спірс

З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше заплановоного часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

 

Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу. 

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Теги: LifeStyle Музика Брітні Спірс Фітнес
Джерело: LifeStyle 24
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