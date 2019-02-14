Життя троянди: тату-майстер зробив серію татуювань 70 людям – відео

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Тату-мастер Балаш Берцені
Тату-мастер Балаш Берцені / Instagram / @balazsbercsenyi

Тату-майстер з Угорщини Балаш Берцені (Balazs Bercsenyi) залучив 70 людей для того, щоб створити оригінальний проект. Чоловік зробив татуювання різних циклів життя троянди.

Відео-результат Балаш опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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У короткому ролику, де кожна особа з 70 отримала окремий етап з життя квітки, показано цикл народження, життя та смерті. У підписі майстер коротко підписав "життя троянди". 

За 3 дні відео у мережі набрало понад 300 тисяч вподобань і безліч коментарів від шанувальників робіт художника.

Дивіться відео з татуюванням 70 різних людей:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BB (@balazsbercsenyi)

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Тату
Джерело: LifeStyle 24
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