Життя занадто коротке, – Хлої Кардашян пробачила бойфренду зраду

Зірка американського реаліті-шоу та блогерка Хлої Кардашян приголомшила прихильників зізнанням. Вона пробачила баскетболісту Трістану Томпсону зраду. Блогерка відновила спілкування зі спортсменом, однак про возз'єднання поки у ЗМІ не говорять.

Після виходу чергового епізоду шоу "Сімейства Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) у мережі спалахнуло жваве обговорення. На кадрах було видно, як Хлої відновила дружні стосукни зі своїм колишнім бойфрендом Трістаном Томпсоном. Прихильники припустили, що зірка захотіла знов створити зі спортсменом сім'ю та спільно виховувати їхню доньку Тру, яка передчасно народилась через новини про зраду.

Пояснити ситуацію взялась сама Хлої Кардашян, яка розмістила відповідну інформацію в інстаграм-сторіс. Зірка зізналась, що справді відновила спілкування з колишнім коханим, бо більше не тримає на нього зла.

"Я не відчуваю ні до кого негативних емоцій і ненависті. Життя занадто коротке! І хто я така, щоб когось засуджувати? Так, мені дозволено відчувати біль. Було б нерозумно вдавати, що я його не відчуваю. Але я не хочу носити ненависть у своєму серці. Я вирішила не забруднювати своє серце негативом. Прощення – це сила, а не слабкість", – пояснила Хлої Кардашян.

Окрім цього, Хлої Кардашян запевнила, що вдячна всім людям, які з'являються у її житті, зокрема, і Трістану Томпсону. Для того, щоб пробачити його жорстоку зраду, акторці довелось докласти чимало зусиль. Тому тепер Хлої порадила всім прихильникам, які засипали її сторінку гнівними коментарями, також навчитись прощати

Частину звернення Хлої Кардашян приділила своїй подрузі Джорджині Вудс, яка була коханкою баскетболіста.

"Чомусь багато людей думають, що, коли я говорю про прощення, мова йде виключно про Трістана. Питають: "А чи пробачила ти Джорджині?". Так ось, це звернення стосується абсолютно всіх людей, які коли-небудь заподіяла мені біль. Чоловікам, друзям, родині, колегам по роботі... Я пробачила, йду далі і бажаю вам тільки радості і щастя! Моє життя не буде наповнене ненавистю, я вирішила зайняти її позитивом", – додала Хлої Кардашян.

Що відомо про зраду Трістана Томпсона?

Ще у квітні 2018 року у ЗМІ оприлюднили фото та відео, зроблені папараці. На кадрах було видно, як Трістан Томпсон покидає готель з працівницею нью-йоркського стриптиз-клубу Лані Блер. Згодом з'явились і інші кадри, завдяки яким Хлої Кардашян дізналась про зраду. Виявилось, що однією з коханок Томпсона була найближча подруга пари – Джорджина Вудс, яка неодноразово бувала у маєтку Кардашян та проводила з дівчатами вечірки.

Серія резонансних новин спричинила передчасні пологи Хлої, яка перебувала на останніх місяцях вагітності. Після цього американка розірвала стосунки з бойфрендом, а свою новонароджену доньку назвала Тру, що в перекладі означає "правда". Наразі Джорджина Вудс вже понад рік не спілкується з сестрами Кардашян. Всі дівчата із зіркової родини відмовились від дружби зі зрадницею.