"Жив-був Дедпул": фільм для дорослих перетворився у різдвяне сімейне кіно – офіційний трейлер

Фільм з нецензурною лексикою та сценами насилля змінився в кращу для дітей сторону. Трейлер різдвяної версії фільму підірвав мережу.

Трейлер "Жив-був Дедпул" з’явився на офіційному YouTube-каналі студії 20th Century Fox в понеділок, 19 листопада. За два дні відеоролик зібрав більше 13 мільйонів переглядів.

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Мрії дітей, які хотіли піти в кінотеатр на поганого Дедпула, здійсняться, адже різдвяна версія фільму доступна до перегляду з 13 років.

В головних ролях все без змін: Дедпула зіграв голлівудський актор Раян Рейнольдс. За сюжетом фільму, він викрадає Фреда Севеджа і читає йому казки на ніч про свої пригоди.

Варто додати, з кожного проданого квитка буде зібрано по 1 долару. Вилучені кошти підуть в благодійний фонд по боротьбі з раком. В прокат у США фільм вийде з 12 грудня 2018 року. Дата виходу фільму в Україні поки невідома.

Дивіться трейлер до фільму "Жив-був Дедпул" (відео):