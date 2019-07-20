Жизель Бюндхен – 39! Секрети краси від бразильської супермоделі

Після завершення співпраці зі всесвітньо відомим брендом нижньої білизни Victoria’s Secret (2015 рік) Жизель Бюндхен не втратила бажання ставати прикладом для мільйонів жінок. У свої 39, які бразильська супермодель святкує сьогодні, 20 липня, вона виглядає неперевершено.

З нагоди такої дати LifeStyle24 розповідає фанатам зірки подіумів про секрети її краси. Докладати зусиль для того, щоб тримати себе в тонусі, моделі доводиться чимало. Проте з роками звичка проводити кожен день здорово у довгоногої бразилійки стала радше задоволенням, аніж примусом. А вас би не мотивували до такого постійні виходи на публіку, регулярні фотосесії та бажання просто виглядати красивою?

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Початок дня – вода з лимоном, в раціоні – овочі та фрукти

Чим більше вивчаєш стиль життя екс- і теперішніх супермоделей, то вкотре переконуєшся: основою їхнього сяючого вигляду є зовсім не косметичні засоби для шкіри й волосся чи вдало нанесений макіяж. Еліксир молодості зірки глянцевих журналів вбачають у здоровому харчуванні.

Бразильська красуня Жизель Бюндхен – яскравий тому приклад. Адже свій ранок вона починає зі склянки теплої води, в яку додає шматочок лимона. Її ідеальний сніданок – це фрукти й овочі, доповнені, наприклад, яйцем чи авокадо. Із грядки біля дому супермодель збирає корисні перекуси: полуницю, малину, чорницю.

Кухар знаменитої красуні Аллен Кемпбелл якось розповідав журналові Savoir Flair про раціон Жизель: "80% того, що вона їсть, – це овочі. Також споживає крупи: коричневий рис, кіноа, пшоно і квасолю. Інших 20% їжі Бюндхен – пісне м'ясо, зокрема, качка й курка. Щодо риби, то готую їй, здебільшого, лосося".

Також супермодель не п'є газованої води й кави, ще в її сім'ї діє заборона на білий цукор.

Фізичне навантаження щодня

До відвідування спортзалу бразильська супермодель також привчилась. Час для фізичної активності вона приділяє щодня. Найулюбленішим її тренуванням є бокс, який свого часу врятував красуню від післяпологової депресії.

Також цей вид спорту тренує усе тіло, спалює жири та вдосконалює координацію. А ще це викид адреналіну й один з найпопулярніших методів для супермоделей, який тримає наші форми в тонусі,

– вважає Жизель Бюндхен.

Моменти спокою завдяки медитації

Віднайти точку рівноваги в цьому божевільному світі Жизель допомагає йога. Її супермодель влаштовує тричі на тиждень і не залежно від того, де перебуває: вдома, на березі моря чи океану, або в піщаних просторах.

"Це ключ до віднайдення часу для себе, якого нам так не вистачає у щоденному житті. Важливо перезаряджати свої тіло та розум, що зміцнить тебе і фізично, і духовно", – переконана зірка подіумів.

"Пляжні" локони Жизель

Переглядаючи світлини знаменитої бразилійки в Instagram, неможливо відірвати погляду від її волосся. Однак світлі локони красуні, що контрастують із легким бронзовим відтінком її шкіри, змушують не лише милуватись, а й задуматись: "Як модель за ними доглядає?" Проте жодних секретів, як виявилось, у Жизель немає.

"Я розчісуюсь лише один раз і то в душі. Так, для декого це звучить дивно, але я звикла так робити й змінювати цього не хочу", – зізнавалась вона в одному з інтерв'ю. Локони Жизель надають її образові легкості й природності, адже сама супермодель любить виглядати натурально.