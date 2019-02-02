Жизель Бюндхен, Жосефін Скрівер, Конор Мак-Грегор та інші зірки на Super Bowl-2019: яскраві фото

Традиційно в першу неділю лютого у США проходить турнір з американського футболу, який має назву Super Bowl. Ця гра є однією з найбільш очікуваних і грандіозних спортивних подій. Однак Суперкубок відомий не лише через гру в футбол, а й через зіркових гостей, які виступають на сцені перед грою і знаменитостей, які з року в рік відвідують спортивну подію.

Цьогоріч за перемогу в Super Bowl-2019 боролися Нью-Інгленд Петріотс" (The New England Patriots) и "Лос-Анджелес Ремс" (Los Angeles Rams). Перед їхньою грою на сцені виступали Maroon 5, Big Boy, а також коханий Кайлі Дженнер Тревіс Скотт.

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Однак, нещодавно Тревіс разом зі своєю дівчиною святкували перший рік своєї доньки, тому зіркова мама слідкувала за виступом бойфренда на екрані телевізора.

Серед зіркових вболівальників, які були присутніми на стадіоні в Атланті, були знаменитий боксер Конор МакГрегор зі своїм 1-річним сином, голлівудський актор Кевін Гарт і музикант Джон Бон Джові.



Конор МакГрегор / Getty Images



Джон Бон Джові, генеральний директор New England Patriots Роберт Крафт і Кевін Гарт

Також в рядах вболівальників була дружина гравця "Нью-Інгленд Петріотс" (The New England Patriots) Тома Бреді Жизель Бюндхен. До слова, вона не одна із компанії "ангелів" Victoria's Secret переживала емоції разом із командами. На стадіоні також була Жосефін Скрівер, яка поділилася з шанувальниками знімками на своїй сторінці в Instagram.



Жизель Бюндхен і її чоловік Том Бреді / Instagram / @gisele



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver



Як вболіває Жозефін Скрівер на Super Bowl-2019 / Instagram / @josephineskriver

Родзинкою цьогорічного кубка став гурт чирлідерів, вперше за історію у складі якого були чоловіки.



Чирлідери команди "Ремс" / Getty Images