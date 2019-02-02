Жизель Бюндхен, Жосефін Скрівер, Конор Мак-Грегор та інші зірки на Super Bowl-2019: яскраві фото

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Конор МакГрегор, Жосефін Скрівер, Жизель Бюндхен та інші гості Super Bowl-2019
Конор МакГрегор, Жосефін Скрівер, Жизель Бюндхен та інші гості Super Bowl-2019 / Колаж: 24 канал

Традиційно в першу неділю лютого у США проходить турнір з американського футболу, який має назву Super Bowl. Ця гра є однією з найбільш очікуваних і грандіозних спортивних подій. Однак Суперкубок відомий не лише через гру в футбол, а й через зіркових гостей, які виступають на сцені перед грою і знаменитостей, які з року в рік відвідують спортивну подію.

Цьогоріч за перемогу в Super Bowl-2019 боролися Нью-Інгленд Петріотс" (The New England Patriots) и "Лос-Анджелес Ремс" (Los Angeles Rams). Перед їхньою грою на сцені виступали Maroon 5, Big Boy, а також коханий Кайлі Дженнер Тревіс Скотт.

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Однак, нещодавно Тревіс разом зі своєю дівчиною святкували перший рік своєї доньки, тому зіркова мама слідкувала за виступом бойфренда на екрані телевізора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Серед зіркових вболівальників, які були присутніми на стадіоні в Атланті, були знаменитий боксер Конор МакГрегор зі своїм 1-річним сином, голлівудський актор Кевін Гарт і музикант Джон Бон Джові.

Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / Getty Images

Кевін Гарт і Джон Бон Джові
Джон Бон Джові, генеральний директор New England Patriots Роберт Крафт і Кевін Гарт

Також в рядах вболівальників була дружина гравця "Нью-Інгленд Петріотс" (The New England Patriots) Тома Бреді Жизель Бюндхен. До слова, вона не одна із компанії "ангелів" Victoria's Secret переживала емоції разом із командами. На стадіоні також була Жосефін Скрівер, яка поділилася з шанувальниками знімками на своїй сторінці в Instagram.

Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен і її чоловік Том Бреді / Instagram / @gisele

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tom Brady (@tombrady)

Жосефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Як вболіває Жозефін Скрівер на Super Bowl-2019 / Instagram / @josephineskriver

Родзинкою цьогорічного кубка став гурт чирлідерів, вперше за історію у складі якого були чоловіки.

Чирлідери
Чирлідери команди "Ремс" / Getty Images 

 

Теги: Спорт LifeStyle Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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