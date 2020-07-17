Після відкриття авіакордонів багато українців вирішило все-таки відправитися у заплановані відпустки. Полетіла на бажаний відпочинок і киянка Вікторія Покотилова. Вона розповіла, як відбувався переліт у час пандемії коронавірусу.

Вікторія під час карантину побувала на турецькому курорті Мармарис. У відвертому інтерв'ю виданню "РБК-Україна" жінка поділилася своїми враженнями та розповіла, як відбувався політ. Зокрема, описала процес реєстрації в "Борисполі" та поділилася, що відбувалося після прибуття в Туреччину.

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Як проходила реєстрація в аеропорту "Бориспіль"

Вікторія розповіла, що у "Борисполі" всі люди були в масках. Температуру вимірювали під час першого проходження контролю, потім на стійці реєстрації і ще декілька разів до посадки. Співробітники аеропорту стежили за дотриманням соціальної дистанції в чергах.

Жінка зазначила, що усі види контролю відбувалися досить швидко. Можливо, це пов'язано із скороченою кількістю рейсів та меншою кількістю людей, ніж було до початку пандемії коронавірусу.

"У дьюті-фрі деякі магазини закриті, але бажаючим витратити гроші, як і раніше, є де "розгулятися". Час, що залишився до перельоту, ми провели в одному з ресторанчиків. По-перше, в літаку харчування не передбачено, по-друге, там можна з чистою совістю зняти набридлу маску", – розповіла Вікторія Покотилова.

Харчування в аеропорту "Бориспіль"

Для того, щоб вибрати страву, не потрібно сканувати меню через QR-код і відкривати його в телефоні. Саме так зараз працюють більшість закладів громадського харчування, проте ресторан в аеропорту "Бориспіль" надає своїм відвідувачам традиційний варіант меню.

Посадка на літак

Перед посадкою черговий раз відбувається процедура вимірювання температури. Після цього туристи займають свої місця в літаку.

Салон заповнений повністю: жодного вільного місця. При цьому маскового режиму доводиться дотримуватися: хоч на підборідді, але маска повинна бути. У літаку всім роздають по маленькій пляшці води. Ніяких додаткових бонусів у вигляді антибактеріальних серветок або масок немає,

– розповіла Покотилова.

Що відбувалося після прибуття в Туреччину?

Вікторія зазначила, що ближче до завершення польоту, пасажирів просять заповнити коротку анкету (мова анкети – англійська), після чого вони мають повернути її стюардесам. За словами туристки, аеропорт в Бодрумі був практично порожній. У "Борисполі" людей було значно більше. Контроль відбувався дуже швидко. Усі співробітники перебували в масках. Температуру вимірювали декілька разів. До місця ночівлі туристи відправилися на таксі.