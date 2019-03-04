Жозефін Скрівер засвітила стрункі ноги і прес для нової кампанії

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Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Знаменита данська модель, яка більш відома як "ангел" Victoria's Secret, демонструє своїм шанувальникам стильні луки з рекламних кампаній, не забуваючи при цьому робити акцент на своїй стрункій формі.

Нещодавно 25-річна Жозефін Скрівер відсвяткувала скромний ювілей з нагоди співпраці з брендом Victoria's Secret. Модель опублікувала знімок з білими крилами, на якому постала в світлому купальнику, на своїй сторінці в Instagram. Після цього данська зірка продовжує ділитися світлинами з колаборацій з іншими знаменитими брендами і компаніями.

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Як прийнято для моделі, яка фігурує на подіумах у відвертій білизні, Жозефін Скрівер отримує пропозиції щодо співпраці, де потрібно демонструвати свою струнку фігуру. Так, на новій світлині зірка позувала в шортах-велосипедках, які ввірвалися в тренди в минулому сезоні. Стрункість її ніг підкреслили чоботи на підборах, а пружний прес – короткий спортивний светр.

Жосефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagam / @josephineskriver

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Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret Мода
Джерело: LifeStyle 24
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