Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників. Зірка показала яскраве фото та вкотре продемонструвала стрункі ніжки.

Звабливий кадр з'явився на особистій сторінці Лесі в інстаграмі. На ньому запальна Нікітюк постала в еротичній позі та зі спокусливим поглядом. Знімок швидко розлетівся мережею та викликав активні обговорення.

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Леся зробила фотографію під час зйомок свого нового шоу "Le Маршрутка". У рамках проєкту дівчина відвідала Харківщину.

Знаменитість позувала, сидячи посеред поля. Вона обрала ракурс, який гарно демонстрував довгі стрункі ноги. Леся одягнула яскраво-жовту сукню з оригінальними рукавами та високим розрізом на нозі. У руці вона тримала польову квітку із жовтим цвітом. Волосся телеведуча вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж в нюдових відтінках. Її шию прикрашали мінімалістичні ланцюжки.

Образ Лесі гармонійно поєднався із красою навколишньої природи. Також увагу привертає її пристрасний погляд. На цьому фото зірка показала свою жіночність та сексуальність.



Леся Нікітюк у жовтій сукні посеред поля / Instagram / @lesia_nikituk