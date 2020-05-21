У жовтій вишиванці та на коні: Катерина Кухар зачарувала яскравим образом

Українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар долучилася до привітань з нагоди Дня вишиванки. Знаменитість поділилася яскравою світлиною, де зображена, сидячи на коні, у національному одязі.

Сьогоднні, 21 травня, соціальні мережі заполонили фотографії, де люди постають у вишиванках. Для українського народу – це не просто одяг, а справжній оберіг та символ історії та культури. Зірки також долучилися до привітань і публікують неймовірно красиві знімки. Катерина Кухар також поширила відповідну світлину на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Катерини Кухар

Балерина позує, сидячи на прекрасному сірому коні. Вона одягнена в розкішну вишивану сукню яскраво-жовтого кольору. У публікації під фото зірка розсекретила, що означає стильний орнамент.

Притягую теплі проміння сонця, одягнувши вишиванку, де зображена триколірка фіалка, яка є символом весни, оскільки зацвітає однію із перших після танення снігу,

– зазначила Катерина.



Катерина Кухар у вишиванці та на коні / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Кухар позує босоніж, що додає її образу особливого шарму. Волосся вона вклала на бік, а на обличчі зробила насичений макіяж, виділивши очі темними тінями.

Прихильники в коментарях висловлюють своє захоплення та зазначають, що на фото зображена дуже гарна українка в надзвичайно стильній вишиванці.