Народна улюблениця Ірина Федишин поширила у мережі декілька архівних знімків, на яких позує у жовтому бікіні. Виконавиця вирішила пригадати відпустку на березі моря.

Ірина Федишин неодноразово зазначала, що дуже любить відпочинок біля моря. На вихідних вона з сім'єю відкрила пляжний сезон в басейні, оскільки їхати на море цього року – небезпечно. Тепер на особистій сторінці виконавиці в інстаграмі з'явилися архівні світлини з відпустки.

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Федишин позувала перед камерою на фоні безмежного моря у яскравому бікіні жовтого кольору. Доповнила пляжний образ блакитним ремінцем із синьою смужкою. Волосся артистки розвівав вітер. На обличчі в неї бачимо сонцезахисні окуляри прямокутної форми, а вуха прикрашають великі сережки-кільця.

Гармонійно доповнює такий образ красива засмага виконавиці. На обличчі в Ірини незмінно сяє усмішка, яка випромінює лише позитивні емоції.

"Друзі, де б ви хотіли відпочивати цього літа?" – запитала зірка у шанувальників.



Ірина Федишин похизувалася стрункою фігурою / Instagram / @irynafedyshyn



Співачка Ірина Федишин в жовтому бікіні / Instagram / @irynafedyshyn

За декілька годин публікацію вподобали більш, ніж 6 тисяч користувачів мережі інстаграм. У коментарях вони діляться своїми мріями щодо літнього відпочинку.