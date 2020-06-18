Популярна українська співачка Ірина Федишин разом із чоловіком та синами розпочала літню відпустку. Сім'я вирішила провести час на свіжому повітрі, тому відправилася у Карпати. Виконавиця поділилася з шанувальниками яскравими світлинами.

Ірина активно ділиться зі своїми шанувальниками новинами з життя. Днями на її особистій сторінці в інстаграмі з'явилися мальовничі фото з Карпат. Саме там вона проведе декілька днів.

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Образ Ірини Федишин

Народна улюблениця позувала на тлі неймовірно красивих гір. Разом із сім'єю вона зупинилися у місті Славське, що неподалік від Львова. Тамтешня природа – дивовижна.

Зірка обрала для подорожі яскраво-жовтий спортивний комбінезон. Поєднала таке вбрання із червоними кросівками. На знімку також видно, що Федишин тримає у руці та на плечі рюкзаки своїх синів. Волосся вона зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. Доповнила образ сонцезахисними окулярами.



Ірина Федишин у жовтому спортивному комбінезоні / Instagram / @irynafedyshyn

Ірина Федишин з дітьми

Також Ірина поділилася чудовою фотографією із синами – Олегом та Юрчиком. Хлопці позують разом зі своєю зірковою матусею. Усі виглядають щасливими, на обличчях сяє усмішка. Вони також одягнені у спортивний одяг та налаштовані на активний відпочинок.

Туристи! Ми вирішили трішки активізувати наше літо, адже вже минула половина червня. Поїхали у Карпати, а саме у Славське. Милуємося природою, дихаємо свіжим повітрям, сидимо біля річки і насолоджуємося часом, проведеним разом,

– написала у публікації артистка.



Ірина Федишин з дітьми / Instagram / @irynafedyshyn