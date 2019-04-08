Жозефін Скрівер похизувалась підтягнутими формами на відпочинку: пікантні фото

Данська модель Жозефін Скрівер є однією з найбільших прихильниць веселих та яскравих відпусток в компанії коханого та друзів. Наразі 25-річна зірка перебуває в Коста-Ріці, звідки публікує неймовірної краси фотографії.

У своєму Instagram Жозефін Скрівер, яка зовсім скоро стане дружиною американського виконавця Bohnes, опублікувала декілька дуже пікантних фото. На них вона позує у яскравих купальниках, а саме – оранжевого та синього кольорів, де сміливо демонструє свої стрункі форми.

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Жозефін Скрівер в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver

Окрім відвертих фото у купальних костюмах, Скрівер показала свій романтичний відпочинок з коханим.



Жозефін Скрівер в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер з коханим Bohnes в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver

А це й не дивно, що Жозефін має змогу похизуватись плоским животом та підтягнутими сідницями, адже участь у рекламах та показах бренду Victoria’s Secret вимагає неабиякої роботи над собою. Модель білизняного бренду з 2016 року не лише носить почесне звання "ангела", а й заохочує своїх прихильниць бути такою ж, як і вона, за допомогою спільного проекту з подругою та моделлю Жасмін Тукс. Він має назву JoJa (від перших складів імен моделей), де вони показують свої спільні тренування та рекламують різні продукти спортивного харчування та одягу.