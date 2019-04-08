Жозефін Скрівер похизувалась підтягнутими формами на відпочинку: пікантні фото

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Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Данська модель Жозефін Скрівер є однією з найбільших прихильниць веселих та яскравих відпусток в компанії коханого та друзів. Наразі 25-річна зірка перебуває в Коста-Ріці, звідки публікує неймовірної краси фотографії.

У своєму Instagram Жозефін Скрівер, яка зовсім скоро стане дружиною американського виконавця Bohnes, опублікувала декілька дуже пікантних фото. На них вона позує у яскравих купальниках, а саме – оранжевого та синього кольорів, де сміливо демонструє свої стрункі форми.

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Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver

Окрім відвертих фото у купальних костюмах, Скрівер показала свій романтичний відпочинок з коханим.

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер з коханим Bohnes в Коста-Ріці / Instagram / @josephineskriver

А це й не дивно, що Жозефін має змогу похизуватись плоским животом та підтягнутими сідницями, адже участь у рекламах та показах бренду Victoria’s Secret вимагає неабиякої роботи над собою. Модель білизняного бренду з 2016 року не лише носить почесне звання "ангела", а й заохочує своїх прихильниць бути такою ж, як і вона, за допомогою спільного проекту з подругою та моделлю Жасмін Тукс. Він має назву JoJa (від перших складів імен моделей), де вони показують свої спільні тренування та рекламують різні продукти спортивного харчування та одягу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORE but worth it! Did you already workout today? #jojalife #joja

Допис, поширений JoJa (@joja)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Еротика Новини LifeStyle Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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