Жозефін Скрівер показала відпочинок з коханим в Еквадорі: фото

Датська модель та "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер вирушила відпочивати в Еквадор з нареченим Алексом Делеоном, який зробив їй пропозицію в кінці листопада у Фінляндії.

Знімки з подорожі модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Жозефін цілується з Алексом на фоні римо-католицькою церкви Базиліка дель Вото-Насьональ, яка знаходиться у центрі Кіто.

"Ми в північній Америці, є тут хто з Еквадору", – написала Скрівер у підписі.



Жозефін Скрівер і Алекс Делеон / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver