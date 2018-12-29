Жозефін Скрівер показала відпочинок з коханим в Еквадорі: фото
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Датська модель та "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер вирушила відпочивати в Еквадор з нареченим Алексом Делеоном, який зробив їй пропозицію в кінці листопада у Фінляндії.
Знімки з подорожі модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фото Жозефін цілується з Алексом на фоні римо-католицькою церкви Базиліка дель Вото-Насьональ, яка знаходиться у центрі Кіто.
"Ми в північній Америці, є тут хто з Еквадору", – написала Скрівер у підписі.
Жозефін Скрівер і Алекс Делеон / Instagram / @josephineskriver
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver
Джерело: 24 канал
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