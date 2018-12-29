Жозефін Скрівер показала відпочинок з коханим в Еквадорі: фото

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Жозефін Скрівер і Алекс Делеон
Жозефін Скрівер і Алекс Делеон / Instagram / @josephineskriver

Датська модель та "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер вирушила відпочивати в Еквадор з нареченим Алексом Делеоном, який зробив їй пропозицію в кінці листопада у Фінляндії.

Знімки з подорожі модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Жозефін цілується з Алексом на фоні римо-католицькою церкви Базиліка дель Вото-Насьональ, яка знаходиться у центрі Кіто.

"Ми в північній Америці, є тут хто з Еквадору", – написала Скрівер у підписі.


Жозефін Скрівер і Алекс Делеон / Instagram / @josephineskriver


Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver


Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Еквадор
Джерело: 24 канал
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