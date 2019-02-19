Жозефін Скрівер позувала в білизні на фоні нічного міста: гаряче фото

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Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Демонструвати свої стрункі форми для знаменитої данська моделі і "ангела" Victoria's Secret є невід’ємною частиною роботи. Так, нещодавно Жозефін Скрівер поділился черговим відвертим знімком на сторінці в соціальній мережі.

Улюблений "ангел" мільйонів Жосефін Скрівер вкотре зачаровує публіку своєю ідеальною фігурою, демонструючи фото в спідній білизні чи купальниках. Нещодавно данська модель показала спокусливі фото в білизні від Victoria's Secret, а тепер позує на фоні нічного Лос-Анджелеса.

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25-річна топ-модель опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Жозефін Скрівер позувала перед камерою в чорно-білій білизні, сидячи на підлозі, після заходу сонця. Позаду неї було величезне панорамне вікно, у якому виднілися неймовірні краєвиди Лос-Анджелеса.

На наступний день після відпочинку в місті штату Каліфорнія данська модель опублікувала фото в звичному образі "ангела" Victoria's Secret, однак на фоні пляжу, а не на подіумі. На фото вона постала в білому купальнику та з крилами за спиною. Такий знімок Жосефін Скрівер опублікувала з нагоди трирічної співпраці з брендом Victoria's Secret.

Жосефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

 

 

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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