Жозефін Скрівер сфотографувалася оголеною у масажному кабінеті: еротичне фото

Для відомої моделі та "ангела" Victoria's Secret навіть похід у масажний салон – це причина для гарячого фото. Так, 26-річна Жозефін Скрівер відмінно продемонструвала, як саме можна позувати на масажному ліжку.

Відома данська модель Жозефін Скрівер поділилася кадрами з відпочинку в одному з американських комплексів Silverado Resort and Spa на своїй сторінці в Instagram. Під час кількаденного перебування на території курортного клубу знаменитість зіграла у гольф та активно проводила час. Однак на цьому її релакс не закінчився.

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Модель також відвідала масажний салон, який не змогла не показати своїм прихильникам. Затишна кімната з приглушеним світлом надихнула модель зробити еротичне фото на фоні романтичної обстановки.

Так, на знімку модель позує повністю оголеною, повернувшись спиною до камери. Її сідниці прикрило простирадло з масажного ліжка. Ще більшої сексуальності світлині додало підібране волосся і піднята рука, яку Жозефін Скрівер підняла, торкнувшись волосся.



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver