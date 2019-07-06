Жозефін Скрівер засвітила пишне декольте на святкуванні Дня незалежності США: гаряче фото

День незалежності США відбувся 4 липня, однак американці та її жителі продовжують публікувати світлини з привітаннями. Так, відома данська модель Жозефін Скрівер показала досить пікантне фото з святкування, для якого обрала не менш гарячий образ.

Нові фото Жозефін Скрівер, яка є "ангелом" одного з найпопулярніших білизняних брендів, Victoria's Secret, опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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26-річна зірка подіумів та обкладинок журналів підібрала вбрання в тон до кольорів американського прапора. Однак її образ був досить сексуальним. Ще б пак, моделі та "ангелу" Victoria's Secret є чим похизуватися!

На ній був червоний бюстгальтер, поверх якого вона одягнула міні-топ з глибоким декольте, тим самим похизувавшись пишним бюстом. Завдяки короткій довжині вбрання Жозефін Скрівер також підкреслила свій пружний животик і тонку талію.



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver