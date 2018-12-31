Жозефін Скрівер засвітила струнку фігуру на відпочинку в Еквадорі

25-річна данська топ-модель Жозефін Скрівер разом зі своїм нареченим Олександром Делеоном полетіли зустрічати Новий рік в Еквадорі. За декілька днів відпочинку "ангел" Victoria's Secret приміряла чимало звабливих купальників, які з задоволенням демонструє своїм шанувальникам.

У сонячний Еквадор знаменита данська модель Жозефін Скрівер полетіла ще наприкінці грудня. Ймовірно, саме там вона зі своїм нареченим Олександром Делеоном зустрічала Новий рік. "Ангел" Victoria's Secret ділилася зі своїми шанувальники знімками дивовижних пейзажів, місцевої архітектури, але, як справжня модель, Жозефін не забувала і про гарячі знімки.

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На черговій звабливій світлині дівчина постала у купальнику кольору марсала. Вона сиділа на краю яхти, спершись рукою на перило. На її голові був білий солом'яний капелюх. Жозефін Скрівер прикрила очі перед камерою, високо піднявши голову. Відкрите бікіні дозволило розглянути стрункий животик 25-річної моделі. Вона впевнено позувала перед камерою та широко усміхалася. Під гарячим знімком дівчина привітала своїх шанувальників з Новим роком.