24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?

2335 Читать новость на русском
Що ви знаєте про The Beatles

16 січня відзначають Всесвітній день легендарного музичного гурту The Beatles.

Їхні пісні знають напам'ять. Їхню манеру вдягатись та стригтись наслідувало не одне покоління фанатів, а новаторські розробки у сфері звукозапису та знімання кліпів мали неабиякий вплив на сучасну музику.

День, присвячений легенарним музикантам, відзначають з 2001 року за рішенням ЮНЕСКО. Бо саме в цей день у 1957 у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, у якому й почали виступати тоді ще нікому невідомі молоді музиканти.

Дивіться також: Легендарні The Beatles вперше зазвучали українською

Пропонуємо й вам сьогодні відсвяткувати День Beatles і перевірити, наскільки ви бітломан.

Бажаємо успіхів!

Дивіться також: Невідомі фото Beatles

"Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія простежить за справедливістю
сьогодні
12293
Автор: Наталя Сколоздра
Теги: LifeStyle Музика Публікації Новини культури Тести The Beatles
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:27 Белла Хадід – найкрасивіша жінка планети: 8 фактів про найуспішнішу модель сьогодення
Марта Вересюк 6378
сьогодні 10:24 Кейт Мосс святкує день народження: 5 обкладинок глянців із супермоделлю
Марта Вересюк 1548
сьогодні 09:26 Всесвітній день The Beatles: маловідомі факти про гурт, які варто знати
3461
15 січня 19:32 "Під водою": на дні океану з Крістен Стюарт
Юлія Ліпенцева 736
15 січня 12:19 Оксана Муха казково виступила на концерті у Львові: чим запам'ятається різдвяне шоу
Юлія Михайлова 2365
Новини
Більше новин
Залиште відгук