Знамените видання Forbes назвало зірок світового шоу-бізнесу, чиї статки є найбільшими. Очолила рейтинг – Кайлі Дженнер. Хто ще увійшов до списку багатіїв – читайте у матеріалі.

Відповідний рейтинг з'явився на сайті видання. У повідомленні зазначається, що загалом знаменитості заробили понад 6 мільярдів доларів. Ця сума не включає в себе урахування податків і зборів. У порівнянні з минулим роком вона є на 200 мільйонів доларів меншою, у зв'язку з пандемією COVID-19.

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Найзаможніша зірка – Кайлі Дженнер

Всесвітньо відома модель заробила 590 мільйонів доларів. Нещодавно стало відомо, що вона протягом багатьох років брехала про свої статки та фальсифікувала цифри, проте ті гроші, які Кайлі отримала від продажу 51% свого косметичного бренду є реальними.

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Хто ще увійшов до рейтингу

Другу сходинку посів відомий репер, чоловік Кім Кардашян Каньє Вест. Його прибуток становить 170 мільйонів доларів. Найбільше коштів йому принесла угода зі спортивним бредом Adidas, завдякі якій почали виробляти фірмові кросівки артиста Yeezy.

На третьому місці опинився тенісист Роджер Федерер, який збагатився на 106 мільйонів доларів. Таким чином він став першим представником цього виду спорту, який виявився найбагатшим серед спортсменів.

Також до десятки найзаможніших зірок належать: