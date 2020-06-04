Знамените американське видання Time відреагувало на протести в США, які виникли після вбивства Джорджа Флойда. Воно присвятило цій трагічній події обкладинку нового випуску.

Журнал Time поширив у мережі обкладинку червневого випуску. Вона стосується протестів, які вже не перший день відбуваються в США та в інших країнах. Відповідне фото з'явилося на офіційній сторінці видання в твіттері.

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Обкладинка журналу Time

Вперше за історію існування видання на червоній рамці його обкладинки будуть імена людей. Це 35 темношкірих чоловіків та жінок, смерть яких, у більшості випадків, спричинена поліцією. Ці людини потерпіли від расизму, а дії правоохоронців сприяли розвитку руху Black Lives Matter.

Що відомо про вбивство Джорджа Флойда?

Джорджа Флойд – темношкірий чоловік, який загинув у результаті дій поліції минулого тижня. Правоохоронці американського міста Міннеаполіс затримали Джорджа, коли він хотів розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Один із копів застосував задушливий прийом: він стояв коліном на шиї Джорджа від 6 до 8 хвилин. На прохання чоловіка відпустити, бо він не може дихати, працівники поліції не звертали уваги. Вони припинили знущання лише тоді, як Флойд затих, проте було пізно і він невдовзі помер. Після цього у США розпочалися масові протести. Спершу, люди виходили на мирні акції, але скоро вони перетворилися на мародерства та збройні кнфлікти. У Вашингтоні та інших великих містах США оголосили комендантську годину. Згодом протести вийшли далеко за межі країни. Мітингували в Лондоні, Амстердамі, Парижі.