Журналіст Вільям Міддлтон напише біографію легендарного Карла Лагерфельда

110 Читать новость на русском
Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд / Instagram / @karllagerfeld

Автор оглядів про покази та колекції Chanel Вільям Міддлтон напише біографію про знаменитого модельєра і креативного директора модного дому Chanel Карла Лагерфельда.

Креативний директор модного дому Chanel Карл Лагерфельд помер 19 лютого. Його творчий шлях був досить довгим і вагомим для фешн-індустрії, тому за написання його біографії вже взявся журналіст Вільям Міддлтон. Про це повідомляє іноземне видання WWD.

Читайте також: Кішка Карла Лагерфельда випустить колекцію одягу та аксесуарів в пам'ять про дизайнера

Вільям Міддлтон – автор матеріалів про покази та оглядів колекцій Chanel. Він познайомився з Карлом Лагерфельдом у 1995 році. За довгий час спілкування чоловік неодноразово пропонував дизайнеру випустити власну біографію, на що той відповів йому, що не хотів заглиблюватися у своє минуле.

Поки що про майбутню біографію відомо лише те, що вона вийде в 2021 році і в ній розповідатиметься про життя Карла Лагерфельда до того, як він став відомим на весь світ і почав працювати в модному домі Chanel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

 

blog_ava
Українські військові на Донбасі ліквідували укріплення окупантів та бойовика: ефектне відео
сьогодні
4528
Теги: LifeStyle Мода Карл Лагерфельд
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 15:21 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
14933
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні 13:31 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 3174
Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
17 березня 12:02 Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
3838
День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
17 березня 10:30 День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
834
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
16 березня 20:15 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 5126
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук