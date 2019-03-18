Журналіст Вільям Міддлтон напише біографію легендарного Карла Лагерфельда

Автор оглядів про покази та колекції Chanel Вільям Міддлтон напише біографію про знаменитого модельєра і креативного директора модного дому Chanel Карла Лагерфельда.

Креативний директор модного дому Chanel Карл Лагерфельд помер 19 лютого. Його творчий шлях був досить довгим і вагомим для фешн-індустрії, тому за написання його біографії вже взявся журналіст Вільям Міддлтон. Про це повідомляє іноземне видання WWD.

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Вільям Міддлтон – автор матеріалів про покази та оглядів колекцій Chanel. Він познайомився з Карлом Лагерфельдом у 1995 році. За довгий час спілкування чоловік неодноразово пропонував дизайнеру випустити власну біографію, на що той відповів йому, що не хотів заглиблюватися у своє минуле.

Поки що про майбутню біографію відомо лише те, що вона вийде в 2021 році і в ній розповідатиметься про життя Карла Лагерфельда до того, як він став відомим на весь світ і почав працювати в модному домі Chanel.