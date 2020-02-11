Журналісти викрили дівчину Дана Балана, – ЗМІ

Популярний молдовський співак, тренер проєкту "Голос країни 10" Дан Балан є одним із найзавидніших холостяків. Чоловікові приписують роман із співачкою Тіною Кароль, проте, як вдалося з'ясувати журналістам, серце артиста належить іншій дівчині.

Дан Балан є улюбленцем багатьох жінок, але, як стало відомо, він знайшов свою обраницю. Журналісти розсекретили кохану співака. Про це повідомляє видання Viva.

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Подейкують, що серце Дана належить 20-річній дівчині на ім'я Анастасія. Відомо, що вона навчається у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та минулого року перемогла у конкурсі краси цього навчального закладу.

Журналісти LifeStyle 24 на сайті університету імені Каразіна з'ясували, що в минулорічному конкурсі перемогла студентка факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Анастасія Соломаха. Можливо, саме ця дівчина і є обраницею Дана Балана.

У мережі з'явилися світлини Насті. Зокрема, на деяких з них дівчина позує у квартирі Дана. Про це свідчать диван, подушки та картини на стіні.



Скріншоти інстаграм-сторіс Анастасії та Дана Балана / Фото: Viva



Можлива дівчина Дана Балана / Фото: Viva