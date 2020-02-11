24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Журналісти викрили дівчину Дана Балана, – ЗМІ

150 Читать новость на русском
Дан Балан / Instagram / @danbalan

Популярний молдовський співак, тренер проєкту "Голос країни 10" Дан Балан є одним із найзавидніших холостяків. Чоловікові приписують роман із співачкою Тіною Кароль, проте, як вдалося з'ясувати журналістам, серце артиста належить іншій дівчині.

Дан Балан є улюбленцем багатьох жінок, але, як стало відомо, він знайшов свою обраницю. Журналісти розсекретили кохану співака. Про це повідомляє видання Viva.

Читайте також: На "Голос країни-10" прийшов студентський друг Тіни Кароль: кумедна реакція Дана Балана

Подейкують, що серце Дана належить 20-річній дівчині на ім'я Анастасія. Відомо, що вона навчається у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та минулого року перемогла у конкурсі краси цього навчального закладу.

Журналісти LifeStyle 24 на сайті університету імені Каразіна з'ясували, що в минулорічному конкурсі перемогла студентка факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Анастасія Соломаха. Можливо, саме ця дівчина і є обраницею Дана Балана.

У мережі з'явилися світлини Насті. Зокрема, на деяких з них дівчина позує у квартирі Дана. Про це свідчать диван, подушки та картини на стіні.

Дан Балан та його дівчина
Скріншоти інстаграм-сторіс Анастасії та Дана Балана / Фото: Viva

Дівчина Дана Балана
Можлива дівчина Дана Балана / Фото: Viva

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
17838
Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Дан Балан Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 6601
сьогодні 13:40 Найкращі друзі – діаманти: найдорожчі прикраси Оскара-2020
Марта Вересюк 1117
сьогодні 12:44 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Квітослава Туз 23796
сьогодні 11:20 Міжнародний день жінок і дівчат в науці: 6 жінок-науковців, які змінили хід історії
Настя Сукач 21158
10 лютого 16:53 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 4550
Новини
Більше новин
Залиште відгук