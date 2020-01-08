Зі світу по нитці: які зірки пожертвували колосальні суми на підтримку Австралії

Пожежі в Австралії сколихнули світ ще у вересні, однак чималого розголосу вони сягнули на початку 2020 року. Поки соціальні мережі повнилися численними фотографіями та відеороликами з палаючих лісів Австралії, знаменитості перераховували чималі суми на потреби континенту.

Ліам Хемсворт

Одним з перших на трагедію на своїй батьківщині відреагував відомий голлівудський актор Ліам Хемсворт, який зіграв роль Тора в серії фільмів студії Marvel. Австралійський актор та його сім'я пожертвували 1 мільйон доларів на потреби пожежників, які боряться з вогнем на континенті.

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"Кожен долар має значення. Ці гроші йдуть безпосередньо пожежникам, людям, які перебувають "на передку", людям, які постраждали, співтовариствам, які постраждали і які відчайдушно потребують нашої підтримки. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто вже відправив всі свої добрі побажання і пожертвування. Це дуже цінується тут, в Австралії", – зазначив актор на своїй сторінці в інстаграмі.

Селеста Барбер

Знаменита австралійська блогерка та актриса Селеста Барбер теж долучилась до благодійної ініціативи. Зірка сама організувала збір коштів для постраждалих в Австралії, інформацію про який можна знайти на її створеній спільноті у фейсбуці. Зірка поставила мету зібрати 40 мільйонів доларів, і лише за 5 днів необхідну суму було переведено на потреби, пов'язані з пожежами в Австралії. Чи зірка сама зробила пожертвування – не повідомляється.

Зокрема, комедійна актриса публікує у своєму інстаграмі відеоролики, надіслані її свекрухою з Австралії.

Pink

Американська співачка Pink завжди стояла на стороні захисту екології та прав тварин. Цього разу вона виділила 500 тисяч доларів на допомогу австралійським пожежникам.

"Я повністю спустошена, спостерігаючи за тим, що зараз відбувається в Австралії. Я обіцяю пожертвування у розмірі 500 тисяч доларів безпосередньо місцевим пожежним службам, які так жорстоко б'ються на передовій. Моє серце йде до наших друзів і сім'ї в Оз (неформальна назва Австалії, – LifeStyle 24"), – заявила зірка на інстаграм-сторінці, прикріпивши у публікації корисні посилання для тих, хто хоче допомогти Австралії.

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Кайлі Дженнер

Згідно з інформацією видання People, світська левиця та наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер зробила пожертвування у розмірі 1 мільйона доларів. Таку суму зірка перерахувала на різні потреби для Австралії після негативної реакціх користувачів в мережі.

Справа в тому, що Кайлі у своїх інстаграм-сторіс оприлюднила допис про зростаючу кількість постраждалих тварин в південній Австралії, а одразу ж після цього опублікувала фото свого взуття з норки бренду Louis Vuitton.

"Цей пост був абсолютно ненавмисним. Кайлі прагне, щоб все в Австралії припинилось якомога раніше", – зазначив інсайдер. Варто додати, що один з користувачів у твіттері звинуватив усю сім'ю Кардашян-Дженнер, що вони часто виступають за захист навколишнього середовища, в той же час нічого не згадуючи про трагедію в Австралії та не жертвуючи кошти, на що в Кім Кардашян знайшла своя відповідь.

"Ніщо так не дратує мене, як те, що люди думають, що вони знають, що ми пожертвували, і думають, що ми повинні все публікувати", – написала Кім у своєму твіттері.

nothing gets me more heated than to see people think they know what we donated to and to think we have to publicize everything https://t.co/9qW1h2eZXe — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 6, 2020

Ніколь Кідман

Австралійська кінозірка теж долучилась до допомоги та пожертвувала чималу суму для наслідків пожеж на її батьківщині, а саме – 500 тисяч доларів.

"Наша сім'я висловлює підтримку, всі думки та молитви для тих, хто постраждав від пожеж по всій Австралії. Ми жертвуємо 500 тисяч доларів сільським пожежним службам, які зараз так багато роблять для Австралії", – йдеться в публікації Ніколь Кідман в інстаграмі.