Зі знімального майданчика у шпиталі: Голлівуд надав особливу допомогу під час пандемії

Через пандемію коронавірусу в аптеках України неможливо знайти медичні маски чи спеціальні респіратори. Така ж ситуація і в світі, тому виробники в першу чергу роблять поставки у клініки. Несподівано допомогли американським лікарням представники Голлівуду.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, режисери переглянули реквізити, які закупили для створення кінострічок про медиків. Так, зі знімальних майданчиків серіалів "Ординатор", "Новий Амстердам", "Гарний лікар", "Анатомія Грей" та "Пожежна частина 19" вилучили запаковані медичні матеріали та передали їх до американських шпиталів.

Цікаво: Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду

Зокрема, автори популярних кінопроєктів віддали всі маски, халати, рукавички, медичні шапки, бахіли, операційні халати та крапельниці. На таку пожертву представників Голлівуду надихнув допис лікарки Емі Голден Джонс, яка виступає консультантом при створенні фільмів. Вона написала у мережі, що часто для порятунку людей бракує елементарних медичних засобів, особливо, в час пандемії коронавірусу, коли кількість пацієнтів клініки зростає.

Дуже прикро, що наші лікарі та медсестри не мають належного захисту. Вони стикаються з інфікованими пацієнтами, не думаючи про власне здоров'я,

– зазначила вона.

У мережі вже з'явились фото, на яких видно, скільки медичних засобів пожертвували представники Голлівуду. Їх поділили між клініками в Лос-Анджелесі.