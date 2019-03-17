Зібрала всіх колишніх, – Оля Полякова з гумором показала залаштунки своїх концертів

Популярна співачка Оля Полякова має насичений гастрольний графік. Щоразу зірка демонструє нове феєричне шоу, яке вражає всіх прихильників. Днями співачка вирішила показати, як створюються постановки до її виступів, зібравши в одному приміщенні "колишніх" із шоу "Танці з зірками".

"Королева ночі" Оля Полякова, окрім вокальної кар'єри, ще й активний блогер. Відтак на її сторінці в Instagram є чимало кадрів з приватного життя та насичених гастролей. Полюбляє артистка хизуватись і кадрами із-за лаштунків. Так, днями вона показала репетицію до свого нового туру.

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Оля Полякова постала перед прихильниками без макіяжу в компанії двох відомих танцівників – Максима Єжова та Максима Леонова. Обидва чоловіки брали участь у шоу "Танці з зірками-2018". Таке тріо Оля Полякова вирішила з гумором представити читачам її блогу, назвавши танцівників колишніми.

Я зібрала всіх колишніх з проекту "Танці з зірками": колишнього Лесі Никітюк та Маші Єфросиніної. Двох Максимів! І ми їдемо з ними до вас в тур!

– зазначила Оля Полякова.

Окрім цього, в Instagram-Stories артистка показала фрагменти з ефектної постановки. Оля Полякова в червоній спідниці ледь встояла на ногах, повторюючи складні па і хореографічні підтримки. Відповідне відео одразу ж поширили прихильники зірки у фан-групі.