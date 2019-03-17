Зібрала всіх колишніх, – Оля Полякова з гумором показала залаштунки своїх концертів

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Популярна співачка Оля Полякова має насичений гастрольний графік. Щоразу зірка демонструє нове феєричне шоу, яке вражає всіх прихильників. Днями співачка вирішила показати, як створюються постановки до її виступів, зібравши в одному приміщенні "колишніх" із шоу "Танці з зірками".

"Королева ночі" Оля Полякова, окрім вокальної кар'єри, ще й активний блогер. Відтак на її сторінці в Instagram є чимало кадрів з приватного життя та насичених гастролей. Полюбляє артистка хизуватись і кадрами із-за лаштунків. Так, днями вона показала репетицію до свого нового туру. 

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Оля Полякова постала перед прихильниками без макіяжу в компанії двох відомих танцівників – Максима Єжова та Максима Леонова. Обидва чоловіки брали участь у шоу "Танці з зірками-2018". Таке тріо Оля Полякова вирішила з гумором представити читачам її блогу, назвавши танцівників колишніми.

Я зібрала всіх колишніх з проекту "Танці з зірками": колишнього Лесі Никітюк та Маші Єфросиніної. Двох Максимів! І ми їдемо з ними до вас в тур!
– зазначила Оля Полякова.

Окрім цього, в Instagram-Stories артистка показала фрагменти з ефектної постановки. Оля Полякова в червоній спідниці ледь встояла на ногах, повторюючи складні па і хореографічні підтримки. Відповідне відео одразу ж поширили прихильники зірки у фан-групі.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Оля Полякова
Джерело: LifeStyle 24
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