Зимова казка у Києві: як готуються до новорічних та різдвяних святкувань у столиці – відео

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Зимові свята у Києві
Зимові свята у Києві / Фото із відкритих джерел

У столиці вже відкривають ярмарки, ковзанки та пропонують безліч розваг для тих, хто не бажає сидіти вдома під час свят.

Одними з перших двері для веселощів відкрили на виставковому центрі. Там уже вчетверте розпочала роботу "Зимова країна".

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Окрім традиційних розваг, а саме ковзанки та гірок, тут вперше запрацювала резиденція Клавдіївської фабрики ялинкових іграшок. Створення прикрас – кропітка робота, адже майстрині роблять все вручну.

Зимова країна ВДНГ
Ковзанка на ВДНГ

Ще одна родзинка зимової країни – замок крижаних скульптур, де із льоду ожили герої сучасних українських мультфільмів: чарівна душа лісу Мавка і її коханий Лукаш, мавчин друг Котожабик Квусь, Водяник та Лісовик, кмітлива Ескімоска та інші.

За словами скульптора Євгена Голіка, температура у замку тримається позначки -8. "Якщо одітися тепло, то знаходитися всередині можна досить довго", – зазначив він.

ВДНГ
Замок крижаних скульптур

Вхід на територію "Зимової країни" безкоштовний, проте кожна локація з розвагами коштує в середньому 100 гривень, час для гуляння – необмежений.

Стартували різдвяні гуляння й на Контрактовій площі: зимове містечко там оформили у стилі творчості української художниці Марії Примаченко. На площі працюють цікаві фотозони, фудкорти, снігова гірка, резиденція Миколая та оглядове колесо.

Головна локація різдвяних гулянь на Софіївській площі запрацює вже зовсім скоро – 19 грудня, у день Святого Миколая. Ввечері там відбудеться й урочисте відкриття головної ялинки країни.

Родзинкою свята стане потяг бажань "Полярний Експрес", на якому кожен охочий зможе проїхатися та загадати бажання.

Дивіться відео: головні локації різдвяних та новорічних святкувань у Києві

Нагадаємо, у прес-службі КМДА повідомили, де у Києві буде обмежено рух під час проведення новорічно-різдвяних заходів.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Новорічні свята LifeStyle Подорожі відпочинок Новини Києва
Джерело: 24 канал
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