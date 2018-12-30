"Зимова країна на ВДНГ": цікаві локації, куди можна піти на зимові свята у Києві

У Києві 8 грудня відкрився святковий парк розваг "Зимова країна на ВДНГ". Відвідувачів чекають ярмарки, льодові скульптури, ковзанка, виставки, кінопокази та багато іншого.

Афіша ВДНГ на новорічні свята:

Коли: 8 грудня – 10 березня

Де: ВДНГ, вулиця Академіка Глушкова, 1

Вхід на територію парку — вільний

Подія у Facebook

Минулого сезону парк прийняв понад 530 тисяч гостей. Цього року організатори планують значно розширити кордони – вже анонсували нову концепцію і розваги.

Читайте також: Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців



"Зимова країна на ВДНГ"

Декорації і фотозони на ВДНГ

На вході до парку буде унікальна фотозона – з якого боку гості ВДНГ не підійшли б до цифр Нового Року – 2019, вони завжди складатимуться у правильному порядку.

Традиційна святкова ілюмінація сяятиме на ялинках, колонах павільйонів та вхідних воротах, на ковзанці та у зоні фудкорту. Зона посадки біля останнього буде прикрашена в українському стилі. А фонтани перетворяться на казковий ліс, який слугуватиме фотозонами.



Новорічні декорації на ВДНГ і фотозони

Як розповіла арт-директор ВДНГ Марина Матросова, головним символом цього року стануть солом'яні "павучки" – обереги, якими українці багато століть прикрашали свої домівки та яких дарували один одному на свята. Під час святкових майстер-класів сучасні родини зможуть відродити давню традицію їх колективного плетіння з соломи.

Читайте також: Якою буде головна ялинка України у 2019 році: цікаві деталі



Одна з найбільших ковзанок у Києві

Традиційні розваги на ВДНГ

Як і минулих сезонів, на киян та гостей міста в "Зимовій Країні" чекатимуть такі розваги:

одна з найбільших у Києві ковзанок

драйвові тюбінгові гірки;

Резиденція Діда Мороза;

святковий ярмарок "Корпорація подарунків";

тропічна ферма "Планета Метеликів";

спеціальна серія кінопоказів й квестів від "Центру сімейного дозвілля Teleport 360" та "Квестоманії";

"Країна роботів";

галерея 3D картин "Трик Арт";

екологічно чистий простір для активного сімейного відпочинку KACHELI;

мотузковий парк на деревах.



На ВДНГ будуть тюбінгові гірки

Читайте також: Якою буде погода в Україні у новорічну ніч

Годувати гостей "Зимової країни на ВДНГ", як і минулого року, будуть "Баварський Двір", Hayloft Ukrainian BBQ Restaurant, кафе "Точка ВДНГ" та традиційний вуличний фудкорт.

Нові локації

Серед нових розважальних локацій, що з’являться на ВДНГ цього року – міська резиденція всесвітньо відомої фабрики скляних ялинкових іграшок "Клавдієво". Цю фабрику було засновано під Києвом ще в 1948 році. Зараз це найбільший виробник новорічної продукції у Східній Європі. Раніше побачити, як виробляються іграшки, можна було лише безпосередньо під час екскурсії на фабрику, але відтепер усі технології їх виробництва буде презентовано у другому павільйоні ВДНГ. Тут можна буде не лише відвідати виставку іграшок, а й спробувати виготовити прикрасу власноруч, під пильним наглядом досвідчених склодувів та художників. У павільйоні також діятиме постійна ярмарка-продаж клавдієвських прикрас та експозиція новорічного містечка у мініатюрі, виконана з ювелірною точністю.



Розваги для дітей та дорослих на новорічні свята – "Зимова країна на ВДНГ"

Ще однією цікавою оновленою локацією стане вже відомий гостям ВДНГ "Замок крижаних скульптур". Цього сезону тут оселяться казкові герої з мультфільмів української анімаційної студії "Анімаград", яка входить до складу FILM.UA Group: чарівна душа лiсу Мавка і її коханий Лукаш, мавчин друг Котожабик Квусь, Водяник та Лісовик, кмітлива Ескімоска та її друзі, мандрівний артист Руслан та його наречена – донька київського князя Міла, веселий Хом’як Вінницький і безліч інших казкових істот! Усі – виготовлені з льоду на повний зріст та максимально реалістичні.

Читайте також: День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі

Прем’єрою сезону обіцяє стати нова новорічна казка від режисерів-постановників Костянтина Томільченка та Олександра Братковського "Winterra. Легенда казкового краю". Щоб поставити цю виставу автори зберегли доброту і чарівність популярного шоу "Вартові Мрій", примножили видовищність і спецефекти мультижанрового "Дому Таємничих пригод", та взяли найкраще з шоу Cirque du Soleil, де нещодавно працював режисером-хореографом Томільченко.



Резиденція Діда Мороза на ВДНГ

Підготував до Новорічних свят нові вистави і володар гран-прі міжнародних фестивалів та премії "Київська Пектораль" Київський театр маріонеток. Тут чекатимуть на відвідувачів від 3 років.

Унікальна експозиція "Льодовиковий період" перенесе гостей ВДНГ у минуле на 10 000 років. Локація познайомить з найбільшими та найцікавішими мешканцями планети, що населяли Землю на самому початку життя. А от поринути у майбутнє можна буде у магічному світі 3D-проекцій та голограм у новому квест-павільйоні "Дім інтерактивних пригод". Кожна його кімната буде поєднувати реквізит, звукові ефекти, світло та гру справжніх акторів.

Читайте також: Ідеї подарунків на День святого Миколая: що покласти під подушку