Зимова прогулянка в стилі Дженніфер Лопес: що одягти та як не змерзнути холодними вечорами

Відома американська акторка, співачка і танцівниця більшість свого часу проводить у Лос-Анджелесі, проте у суботній прохолодний вечір, заручившись підтримкою свого коханого чоловіка та доньки Еммі, вона відправилася на меблевий шопінг.

Одяглася Дженніфер в товстий блакитний светр з широкими лацканами, який поєднала із сірою водолазкою та широкими синіми мішкуватими джинсами. Саме цей товстий кардиган від Alanui додає певної родзинки в образі зірки. Він може стати вдалим доповненням як до джинсів з пішими черевиками, так і до брючного стилю із взуттям на підборах.

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Чоловік Дженніфер Алекс Родрігес, колишній нью-йоркський янкі, був одягнений в коричневий піджак поверх розстебнутої сорочки, який поєднувався з темними джинсами. Відповідні фото з'явились у виданні The Daily Mail.



Спільний вихід Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса / The Daily Mail

Що цікаво, раніше зірка вже одягала схожий образ, який задасть тренд для всіх її шанувальниць.

Чому образ Джей Ло є особливо актуальним?

Саме такі товсті светри та кардигани з принтом будуть трендом 2020-го року. Заголом принт на теплих зимових речах є одним із найбільших глобальних трендів прийдешнього року. Джинси, джинсові куртки та комбінезони теж залишаються в моді. На зимову прогулянку можете також вийти в пуховику оверсайс чи в дутому жилеті. Доповнити свій образ можна актуальним аксесуаром – максішарфом, його можна зустріти навіть у таких популярних брендах, як Gucci, Dior та Valentino. Такий аксесуар буде дуже практичним, адже при відносно теплій погоді його можна опустити аж до ніг, а при заморозках обмотатися з голови до ніг. Не залишилися без уваги також речі з анімалістиним принтом.

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Що стосується кольорів, то трендами будуть червоний колір у поєднанні з чорним та total-black. Тренд на неонові кольори відійшов, залишається тільки неоново-блакитний у вигляді невеликих вставок на речах.

Пам'ятайте, що людина стильна тоді, коли одягнена по погоді. Завжди буде краще виглядати товстий одяг і природний рум'янець на вашому обличчі, ніж модна розтебнута тонка куртка та червоний ніс. Обирайте теплий та практичний одяг, тоді ви зможете його поєднувати з усіма своїми речима, як це роблять Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес.



Стильна Дженніфер Лопес / The Daily Mail